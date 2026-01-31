ETV Bharat / international

'అన్నింటికీ భారత్‌ ఓకే చెప్పదు'- అమెరికా రిటైర్డ్‌ కల్నల్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌- అమెరికా వాణిజ్య చర్చలపై స్పందించిన అమెరికా రిటైర్డ్‌ కల్నల్, రక్షణ రంగ నిపుణుడు డగ్లాస్‌ మక్‌గ్రెగర్‌- సొంత ప్రయోజనాలకు రాజీపడి ఏ దేశమూ చర్చలు జరపబోదన్న డగ్లాస్‌

India US Trade
India US Trade (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India US Trade Retired Colonel Comments : గత కొంతకాలంగా భారత్​- అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న వాణిజ్య చర్చల గురించి అమెరికా రిటైర్డ్​ కల్నల్​, రక్షణ రంగ నిపుణుడు డగ్లాస్​ మక్​గ్రెగర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాణిజ్య ఒప్పందాల కోసం అమెరికా చెప్పే ప్రతిదానికి భారత్‌ తలాడించదని వ్యాఖ్యానించారు. ఎందుకంటే సొంత ప్రయోజనాలకు రాజీపడి ఏ దేశమూ ఇతర దేశాలతో చర్చలు జరపబోదని ఆయన పేర్కొన్నారు. రష్యాతో- భారత్​ అధికంగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోందన్న కారణంతో భారత్​పై 50 శాతం సుంకాలు విధించడం ఆయన​ మూర్ఖపు మనస్తత్వాన్ని తెలియజేస్తోందని విమర్శించారు.

ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో సమావేశమైన డగ్లాస్, అమెరికాతో భారత్‌ సంబంధాల గురించి మాట్లాడారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా భారత్‌-రష్యాలు మిత్ర దేశాలుగా కొనసాగుతున్నాయని, ఇప్పుడు వాటిని కలిసి వ్యాపారం చేయొద్దంటే అవి అమెరికాను వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉందని డగ్లాస్ పేర్కొన్నారు. అగ్రరాజ్యం ఎప్పుడూ ప్రపంచదేశాలు తనతోనే ఉండాలని, లేదా తనకు వ్యతిరేకంగా ఉండాలనే సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తుందన్నారు. మలేసియా వంటి దేశాలు యూఎస్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం తమ ప్రధాన విధానాల విషయంలో రాజీపడాల్సి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా, గ్రీన్‌లాండ్‌తో వ్యాపారం చేసే ఐరోపా దేశాల పైనా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సుంకాలు విధించడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇలా ప్రపంచ దేశాలపై బెదిరింపులకు దిగుతూ, ఇష్టం వచ్చినట్లు టారిఫ్​లు విధిస్తే అమెరికాకే నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత్​- ఈయూ డీల్​ నన్ను నిరాశపరిచింది!
ఇదిలా ఉండగా, కొన్ని రోజుల క్రితం భారత్- ఐరోపా సమాఖ్యల మధ్య జరిగిన డీల్​ తమను నిరాశపరిచిందని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌లో ఇంకా యుద్ధం కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈయూ వాణిజ్య ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఓ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ స్కాట్​ బెసెంట్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాళ్లకు ఏది ఉత్తమమైందో వారు అది చేయాలి, కానీ యూరోపియన్లు నన్ను నిరాశపరిచారని పేర్కొన్నారు. గతేడాది భారత దిగుమతులపై అమెరికా భారీగా సుంకాలు విధించింది. అయితే, తమలాగే భారత్‌పై అదనపు సుంకాలు విధించేందుకు అప్పుడు ఈయూ విముఖత వ్యక్తం చేసిందన్నారు. సొంత వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ముందుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే వారు ఆ పని చేసేందుకు ఇష్టపడలేదని బెసెంట్ అన్నారు. ఐరోపా, ఉక్రెయిన్‌ ప్రజల కంటే వాణిజ్య ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందని విమర్శించారు.

రష్యా నుంచి అధిక మొత్తంలో చమురు భారత్‌కు వెళ్తుందని దాన్ని శుద్ధి చేసి, భారత్‌ చమురు ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తుందని బెసెంట్​ తెలిపారు. అయితే, యూరోపియన్లు ఇప్పుడు వాటిని కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించారని, దీంతో రష్యా యుద్ధానికి వారు పరోక్షంగా నిధులు సమకూరుస్తున్నారని బెసెంట్‌ ఆరోపించారు. ఈ ట్రేడ్‌ డీల్‌పై బెసెంట్‌ గతంలో కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేయడం గమనార్హం.

ఈయూ, భారత్​ డీల్​- భారత్‌కే ఎక్కువ అనుకూలం!
అంతకుముందు, భారత్‌- ఐరోపా సమాఖ్యల మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్‌ గ్రీర్‌ కూడా స్పందించారు. ఈ ఒప్పందం భారత్‌కే ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉందని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​- ఈయూ ఒప్పందానికి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు తాను పరిశీలించానని, అందులో భారత్​దే పైచేయిగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నానని ఆయన తెలిపారు. ఈయూ మార్కెట్‌లో భారత ఉత్పత్తులకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందంతో భారతీయ నిపుణులకు ఐరోపా దేశాల్లో ఎక్కువ అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు. అమెరికాలోకి దిగుమతయ్యే వస్తువులపై టారిఫ్‌లు విధిస్తుండటంతో, పలు దేశాలు తమ ఉత్పత్తుల కోసం ఇతర మార్కెట్ల వైపు చూస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈయూ, భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుందన్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

బిల్లులకు ఆమోదం తెలపని కాంగ్రెస్- అమెరికాలో మళ్లీ షట్​డౌన్​

అడుక్కుతినే స్థితిలో మా దేశం- అప్పుల కోసం తిరుగుతుంటే నాకు, మునీర్​కు​ సిగ్గేస్తోంది: పాక్ ప్రధాని

TAGGED:

INDIA RUSSIA RELATIONS
INDIA US TRADE DEAL NEWS
US RETIRED COLONEL NEWS
INDIA VS US TRADE
INDIA US TRADE RETIRED COLONEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.