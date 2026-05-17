లీజ్కు శ్రీలంక 'మత్తల ఎయిర్పోర్ట్'- చైనాకు చెక్ పెట్టేందుకు భారత్కు అవకాశం!
మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని లీజుకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన శ్రీలంక ప్రభుత్వం- జూన్ 9వరకు దేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు తమ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణకు అవకాశం
Published : May 17, 2026 at 6:23 PM IST
Mattala Rajapaksa International Airport Lease : చైనా నియంత్రణలో ఉన్న హంబన్టోటా ఓడరేవు సమీపంలోని మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నియంత్రణను విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు అప్పగించాలన్న శ్రీలంక నిర్ణయాన్ని భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోంది. ఎందుకంటే హిందూ మహాసముద్రంలో వ్యూహాత్మక స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్న భారతీయ సంస్థలకు ఇది ఒక అరుదైన అవకాశాన్ని కల్పించగలదని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
హంబన్టోటాలోని మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నియంత్రణను 30 ఏళ్ల బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ నమూనా కింద చేపట్టేందుకు ఈ ఏడాది జూన్ 9 లోగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు తమ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణను (ఈఓఐ) తెలియజేయాలని శ్రీలంక ప్రభుత్వం కోరింది. గతేడాది ఏప్రిల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీలంకలో పర్యటించిన అనంతరం ఇరు పొరుగు దేశాలు మరింత వాణిజ్య, వ్యూహాత్మక సంబంధాలను పెంపొందించుకోవాలని చూస్తున్న నేపథ్యంలో దిల్లీ ఈ కొత్త అవకాశాన్ని నిశితంగా గమనిస్తోంది. కాగా, 2017లో శ్రీలంక ప్రభుత్వం తన దక్షిణ తీరంలో ఉన్న హంబన్టోటా అంతర్జాతీయ ఓడరేవును చైనాకు 99 సంవత్సరాల లీజుకు అప్పగించింది. ఈ లీజు ఒప్పందం భారత్లో ఆందోళనలను రేకెత్తించింది.
విఫలమైన ఎయిర్పోర్ట్
2013లో గొప్ప ఆశయాలతో ప్రారంభమైన మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి 209 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు అయ్యింది. ఈ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి ప్రధానంగా చైనా ఎక్స్పోర్ట్-ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ నిధులు సమకూర్చింది. అయితే అత్యాధునిక టెర్మినల్ భవనం, 3,500 మీటర్ల రన్వే ఉన్నప్పటికీ వాణిజ్యపరంగా ఈ విమానాశ్రయం ఫెయిల్ అయ్యింది. పెద్దగా ప్రయాణికులు రద్దీ లేదు. సంవత్సరాల తరబడి ఈ విమానాశ్రయం సరైన వినియోగంలో లేకుండా నిరుపయోగంగా పడి ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఖాళీగా ఉండే విమానాశ్రయంగా హేళనకు గురైంది. ఇప్పుడు శ్రీలంక సర్కార్ మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆధునిక విమానయాన కేంద్రంగా మార్చేందుకు దేశీయ, అంతర్జాతీయ వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానిస్తూ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటనను జారీ చేసింది.
"ఈ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ రెండు స్వతంత్ర పెట్టుబడి మార్గాలను ప్రతిపాదిస్తోంది. మొదటిది ఏరోడ్రోమ్ కార్యకలాపాలు. ఇది పౌర విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల నిర్వహణ ఒప్పందం. దీనికి కనీసం ఐదేళ్ల విమానయాన అనుభవం ఉండాలి. లేదంటే ఏటా పది లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణికులను స్వస్థలాలకు చేర్చే ఒక అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నడిపిన అనుభవం అవసరం. రెండోది ల్యాండ్సైడ్ కార్యకలాపాలు. దీనిని 30 ఏళ్ల లీజు, పొడిగింపు నిబంధనలతో కూడిన బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ నమూనాలో అందిస్తున్నారు. ఇది 238 హెక్టార్ల భూమి అభివృద్ధికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది చైనా అభివృద్ధి చేసిన కొలంబో పోర్ట్ సిటీతో పరిమాణంలో పోల్చదగినది. ఈ భూభాగాన్ని నిర్వహణ, మరమ్మత్తు, ఓవర్హాల్ సౌకర్యాలు, ఒక ఫ్లయింగ్ స్కూల్, లాజిస్టిక్స్ పార్కులు, సౌర విద్యుత్ కేంద్రాలు, పారిశ్రామిక పార్కులు, రిసార్ట్ హోటళ్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు" అని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
భారత్ దృక్కోణం నుంచి చూస్తే శ్రీలంకపై తన రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రభావాన్ని విస్తరించడానికి చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నాల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు ఒక వ్యూహాత్మక కోణం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. భారత విమానయాన రంగం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని పేర్కొన్నాయి. అయితే దాని మెయింటెనెన్స్, రీపేర్, ఓవర్హాల్ పరిశ్రమ గణనీయమైన సామర్థ్య ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోందని వెల్లడించాయి.
అయితే మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని పొడవైన రన్వేలు, రద్దీ లేని గగనతలం, విశాలమైన భూభాగం, భారతీయ విమానయాన సంస్థలకు సేవలందించే ఎమ్ఆర్ఓ హబ్కు దీనిని ఒక సహజసిద్ధమైన ఎంపికగా నిలుపుతున్నాయని సంబంధిత వర్గాలు అభిప్రాయపడ్డాయి. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ టర్నరౌండ్ సమయాలను, ఖర్చులను తగ్గించడంతో పాటు హిందూ మహాసముద్రంలో ఒక నిజమైన స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని వెల్లడించాయి. మట్టాల రాజపక్స అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని పారిశ్రామిక పార్కులు, లాజిస్టిక్స్, సౌర ప్రాజెక్టులకు అనువైన 238 హెక్టార్ల ప్రభుత్వ లీజు భూమి ఉందన్నాయి.
