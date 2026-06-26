పాఠశాలలు, పిల్లలపై దాడులు చేసేవారిని వదిలిపెట్టొద్దు: ఐరాసలో భారత్
యుద్ధాలు, సంఘర్షణ ప్రాంతాల్లో పిల్లల రక్షణ, హక్కులపై ఐరాసలో గళమెత్తిన భారత్- పిల్లలు, విద్యాసంస్థలపై దాడులకు తెగబడే వారిపై బోనులో నిలబెట్టాలని స్పష్టీకరణ
Published : June 26, 2026 at 8:15 AM IST
India on Children Protection : ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ ప్రాంతాల్లో నలిగిపోతున్న పిల్లలపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సరిహద్దుల్లో యుద్ధాలు, అంతర్గత ఘర్షణల సమయంలో పాఠశాలలు, పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసేవారిని వదిలిపెట్టొద్దని, చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని భారత్ పేర్కొంది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి వేదికగా భారత్ ఈ మేరకు స్పష్టం చేసింది. కేవలం పిల్లలకు రక్షణ కల్పించడం మాత్రమే సరిపోదని, వారిపై అఘాయిత్యాలకు ఒడిగట్టే వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టి కఠినంగా శిక్షించినప్పుడే ఆ రక్షణకు పూర్తి అర్థం చేకూరుతుందని నొక్కి చెప్పింది.
ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీష్ భద్రతా మండలిలో జరిగిన "సంఘర్షణల ప్రభావితమైన పిల్లల విద్యా సంరక్షణ - నిబంధనల అమలు" అనే అంశంపై జరిగిన చర్చలో పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు. "యుద్ధాలు, ఘర్షణల సమయంలోనూ విద్యా హక్కు కొనసాగాలి. శాంతిని స్థాపించేందుకు ఈ హక్కు అమలు దోహదపడుతుంది. సాయుధ ఘర్షణల్లో పిల్లలను రక్షించడానికి, వారి విద్యా హక్కును కాపాడటానికి భారత్ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుంది" అని స్పష్టం చేశారు.