ఇకపై ఆఫ్రికా చిన్నగా కనిపించదు- ప్రపంచ పటానికి కొత్త రూపం- యూఎన్ తీర్మానానికి భారత్ మద్దతు
ప్రపంచ పటాన్ని మరింత వాస్తవికంగా చూపించేందుకు యూఎన్జీఏ తీర్మానం- 164 దేశాల మద్దతు-అమెరికా మాత్రమే వ్యతిరేకం- తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటేసిన భారత్
Published : September 5, 2026 at 12:40 PM IST
UN New World Map : సాధారణంగా ప్రపంచ పటాన్ని చూస్తే యూరప్, ఉత్తర అమెరికా భారీగా, ఆఫ్రికా మాత్రం వాటితో పోలిస్తే చిన్నగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇకపై ఈ దృశ్యం మారనుంది. ఖండాల వాస్తవ విస్తీర్ణాన్ని మరింత కచ్చితంగా ప్రతిబింబించే కొత్త ప్రపంచ పటాన్ని ప్రోత్సహించే తీర్మానాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ ఆమోదించింది. ఈ తీర్మానానికి భారత్తో సహ 164 దేశాలు మద్దతు పలికాయి. అమెరికా మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఓటేసింది. మరో ఆరు దేశాలు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నాయి.
ఈక్వల్ ఎర్త్ కార్టోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ పేరుతో ఈ కొత్త మ్యాప్ను తీసుకొచ్చారు. ప్రపంచంలోని వివిధ ఖండాల భూభాగాలను వాటి వాస్తవ విస్తీర్ణానికి దగ్గరగా చూపించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. 2018లో కార్టోగ్రాఫర్ల బృందం దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఇందులో ఖండాల సాపేక్ష భూవిస్తీర్ణాన్ని సాధ్యమైనంత కచ్చితంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ మ్యాప్లో ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, దక్షిణాసియా, ఓషియానియా ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం మెర్కేటర్ మ్యాప్లో కనిపించే దానికంటే పెద్దగా కనిపిస్తాయి. మరోవైపు ఉత్తర ప్రాంతాల పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఈక్వల్ ఎర్త్ ప్రొజెక్షన్ ఖండాల మధ్య ఉన్న వాస్తవ విస్తీర్ణ నిష్పత్తిని కాపాడటంతో పాటు, వాటి ఆకృతులను వీలైనంత వరకు గ్లోబ్పై కనిపించే విధంగా చూపిస్తుంది. ఈ తీర్మానాన్ని ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆఫ్రికాలోని టోగో దేశం ప్రవేశపెట్టింది. 164 దేశాలు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా, అమెరికా ఒక్కటి మాత్రమే వ్యతిరేకించింది. ఎస్టోనియా, జార్జియా, లిథువేనియా, మోల్డోవా, సెర్బియా, ఉక్రెయిన్ ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నాయి.
భారత్ మద్దతు
తీర్మానంపై ఓటింగ్ సందర్భంగా భారత్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. మరింత కచ్చితమైన, సమతుల్యమైన కార్టోగ్రఫీ విధానాలను ప్రోత్సహించాలన్న తీర్మానం ఉద్దేశాన్ని భారత్ స్వాగతిస్తోందని ఐరాసలోని భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ తెలిపారు. ప్రపంచ భౌగోళిక స్వరూపాన్ని, వివిధ ప్రాంతాల పరిమాణాలను సమాజాలు ఎలా అర్థం చేసుకుంటాయన్న విషయంలో పటాలకు కీలక పాత్ర ఉందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ప్రపంచ పటాల్లో భూభాగాల వాస్తవ విస్తీర్ణానికి తగిన ప్రాతినిధ్యం ఉండటం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ తీర్మానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఈక్వల్ ఎర్త్ ప్రొజెక్షన్ను సమర్థించినట్లుగా భావించకూడదని తెలిపారు. తీర్మానాన్ని విస్తృతంగా ఈక్వల్ ఏరియా మ్యాప్ ప్రొజెక్షన్స్ వినియోగించడం, వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించేదిగా మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. నిర్దిష్టంగా ఈక్వల్ ఎర్త్ లేదా మరేదైనా ఒకే పట విధానాన్ని ఆమోదిస్తున్నట్లు భావించరాదని స్పష్టం చేశారు.
మెర్కేటర్ మ్యాప్పై అభ్యంతరాలు
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలు, మీడియా, డిజిటల్ వేదికలు, అధికారిక పత్రాల్లో విస్తృతంగా వినియోగించేది మెర్కేటర్ ప్రొజెక్షన్. దీనిని 1569లో ఫ్లెమిష్ కార్టోగ్రాఫర్ గెరార్డస్ మెర్కేటర్ రూపొందించారు. 16వ శతాబ్దంలో సముద్ర నావిగేషన్ అవసరాల కోసం రూపొందించిన ఈ పట విధానం, భూమధ్యరేఖకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల భూభాగ పరిమాణాలను వాస్తవానికి భిన్నంగా చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ భూభాగాల పరిమాణం పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, దక్షిణాసియా వంటి ప్రాంతాలు వాటి అసలు విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే చిన్నవిగా కనిపించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని యూఎన్ తీర్మానం పేర్కొంది. ఇలాంటి వక్రీకరణ ప్రపంచాన్ని అసమతుల్యంగా అర్థం చేసుకునేలా చేస్తోందని తీర్మానంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా వంటి ఖండాల వాస్తవ పరిమాణంపై ప్రజల్లో తప్పుడు అవగాహన ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. భారీ మెజారిటీతో తీర్మానం ఆమోదం పొందడంతో భవిష్యత్తులో విద్యా, మీడియా, డిజిటల్ తదితర రంగాల్లో ప్రపంచ పటాల వినియోగంపై మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
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