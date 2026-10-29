'ఇతర దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే చట్టాలను తిరస్కరిస్తాం'- క్యూబాపై అమెరికా ఆంక్షలకు వ్యతిరేకంగా భారత్ ఓటు
క్యూబాపై అమెరికా దీర్ఘకాలంగా కొనసాగిస్తున్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి భారత్ మద్దతు తెలిపింది. రాజకీయ నాయకత్వం, నిర్ణయాత్మక పాత్రల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యానికి భారత్ మద్దతుగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
Published : October 29, 2026 at 10:20 AM IST
India Votes UNGA Resolution on Cuba : క్యూబాపై అమెరికా దీర్ఘకాలంగా కొనసాగిస్తున్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి భారత్ మద్దతు తెలిపింది. ఇతర దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే చట్టాలను తాము తిరస్కరిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 130 ఓట్లు పడగా, 17 వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. మరో 25 దేశాలు గైర్హాజరు కావడంతో తీర్మానం ఆమోదం పొందింది.
"ఇతర దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని, వారి ప్రజల పురోగతి, శ్రేయస్సును ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే చట్టాలను అన్ని దేశాలు తిరస్కరించాలని కోరుతూ ఐక్యరాజ్యసమితి చేసిన విజ్ఞప్తిని భారత్ ఆమోదిస్తుంది. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్, అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం తమ బాధ్యతలకు అనుగుణంగా అటువంటి చట్టాలు, చర్యలను జారీ చేయడం, అమలు, వాటిని రద్దు చేసి, చెల్లుబాటు కాకుండా చేయాలని అన్ని దేశాలకు అసెంబ్లీ చేసిన పిలుపుకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ ప్రకారం అంతర్జాతీయ సవాళ్లను చర్చలు, దౌత్యం ద్వారానే ఉత్తమంగా పరిష్కరించవచ్చనే మా నమ్మకం. ఈ స్ఫూర్తితోనే క్యూబా ప్రజలు అంతర్జాతీయ సహకారంలో మరింత పూర్తిస్థాయిలో పాల్గొనడానికి, వారి చట్టబద్ధమైన అభివృద్ధి ఆకాంక్షలను కొనసాగించడానికి వీలు కల్పించే వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు, ఆంక్షలను వీలైనంత త్వరగా ఎత్తివేస్తారని భారతదేశం ఆశిస్తోంది. అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా క్యూబా ఆరోగ్య వ్యవస్థ 60 శాతానికి పైగా అత్యవసర మందుల కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. అదే సమయంలో గత ఐదేళ్లలో ఆహార ఉత్పత్తి 50 శాతానికి పైగా క్షీణించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, నీటి సరఫరా, ఆహార పంపిణీ, రవాణాతో సహా అత్యవసర సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగించాయి."
సౌమ్య నాయర్, ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత శాశ్వత మిషన్లో కౌన్సిలర్
నాయకత్వం, నిర్ణయాత్మక స్థానాల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యానికి భారత్ మద్దతు
రాజకీయ నాయకత్వం, నిర్ణయాత్మక పాత్రల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యానికి భారత్ ఎప్పుడూ మద్దతుగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో మహిళల భద్రత, శాంతిపై జరిగిన బహిరంగ చర్చలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీష్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయాల్లో లింగ కోటాలు స్త్రీ, పురుషుల మధ్య సమానత్వాన్ని సాధించే లక్ష్యాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్తాయో ఐక్యరాజ్యసమితిలో వివరించారు. రాజకీయాల్లో అయినా, సాయుధ దళాల్లో అయినా మహిళలకు వారి సముచిత ప్రాతినిధ్యం లభించేలా చూడటంలో భారతదేశం ముందుందని తెలిపారు. అలాగే నూతన సాంకేతికత కూడా లింగ అంతరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. నాయకత్వ పాత్రల్లో మహిళలకు చోటు కల్పించడంలో నారీ సశక్తికరణ అధినియమ్ 2023 ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందన్నారు.
"చట్టబద్ధమైన లింగ కోటాలు స్పష్టమైన మార్పును తీసుకువస్తాయి. దాని సామర్థ్యాన్ని మేము ధ్రువీకరిస్తున్నాం. స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థల్లో మహిళలకు మూడో వంతు సీట్లను రిజర్వ్ చేస్తూ 1993లో భారతదేశం తీసుకున్న నిర్ణయం పది లక్షలకు పైగా మహిళలను నాయకత్వ పాత్రల్లోకి తీసుకువచ్చింది. భారతదేశంలో 2023 మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం ఈ నిబంధనను జాతీయ, రాష్ట్ర శాసనసభలకు కూడా విస్తరించింది. అదేవిధంగా, ప్రైవేట్ రంగంలో నిర్ణయాధికార పాత్రల్లో మహిళలకు మార్గం సుగమం చేసే చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. తీర్మానం 1325లోని నిబంధనలను అమలు చేయడంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆదర్శంగా నిలవాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. 2030 నాటికి తన ఉద్యోగులందరిలో పూర్తి లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు భారతదేశం మద్దతు ఇస్తుంది. 2025లో ఐక్యరాజ్యసమితి సులభతరం చేసిన మూడు శాంతి ప్రక్రియల్లో మహిళలే ప్రధాన మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించడం మాకు సంతోషంగా ఉంది."
----పర్వతనేని హరీశ్, ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత రాయబారి
"భారతదేశం తన మూడు సాయుధ దళాల్లోని (సైన్యం, నావికాదళం, వైమానిక దళం) అన్ని రకాల పాత్రల్లో మహిళలకు అవకాశాలు ఇచ్చి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి పరిరక్షణ పాత్రల్లో కూడా మహిళలు సేవలందిస్తున్నారు. భారతదేశం తన సాయుధ దళాల్లో వ్యవస్థాగత పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టింది. మహిళా అధికారులకు శాశ్వత కమిషన్ మంజూరు చేయడం, పోరాట విభాగాల్లోకి మహిళలను చేర్చుకోవడం వంటివి చేసింది. దీని వల్ల ఫైటర్ పైలట్ల నుంచి సైనిక దౌత్యవేత్తల వరకు మహిళలకు అవకాశాలను కల్పించింది. అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి పరిరక్షకులుగా పనిచేస్తున్న భారతీయ మహిళల సంఖ్యను పెంచింది." అని పర్వతనేని హరీశ్ అన్నారు.
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