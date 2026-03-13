చమురు ధరలను స్థిరంగా ఉంచడంలో భారత్ కీలకం : అమెరికా రాయబారి
భారత్పై ప్రశంసలు కురిపించిన అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్- ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలను స్థిరంగా ఉంచడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడి
Published : March 13, 2026 at 2:29 PM IST
Sergio Gor On India : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రతరమవుతున్న నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ఇంధన సరఫరాలకు ఇరాన్ అంతరాయం కలిగించడంపై భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలను స్థిరంగా ఉంచడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. ఓ ఇండియా వీక్లీ మ్యాగజైన్ కాన్క్లేవ్లో సెర్గియా గోర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"దురదృష్టవశాత్తూ ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. వాణిజ్య నౌకలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్ల దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో భారతీయులు కూడా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి అమెరికాకు భారత్ కీలకమైన భాగస్వామి. చమురు ధరలు స్థిరీకరణకు భారత్, అమెరికా ప్రపంచదేశాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. అందుకు భారత్ను అభినందిస్తున్నాం."
--సెర్గియో గోర్, భారత్లో అమెరికా రాయబారి
ఇరాన్ దాడులను ఖండించిన గోర్
అలాగే పొరుగు దేశాలపై టెహ్రాన్ దాడులను సెర్గియో గోర్ ఖండించారు. ఇరాన్ దాడులను ఎదుర్కోవడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చూపిస్తున్న నిబద్ధతను కొనియాడారు. "మనకు అణు ఇరాన్ ఉండదని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. యుద్ధంలోకి అమెరికా దిగిన మొదటి రోజు నుంచే ఇరాన్ తన పొరుగు దేశాలపై దాడికి దిగుతోంది. అందుకే గల్ఫ్లో చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అజర్బైజాన్పై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. టర్కీపై దాడులకు దిగుతోంది. అలాంటి ఇరాన్ వద్ద అణు బాంబు ఉంటే ఒకసారి ఊహించుకోండి. అందుకే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇరాన్పై చేస్తున్న యుద్ధం అక్కడ మాత్రమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడం కోసమేనని నేను భావిస్తున్నాను" అని సెర్గియో గోర్ వ్యాఖ్యానించారు.
త్వరలో భారత్-యూఎస్ మధ్య క్రిటికల్ మినరల్స్ అగ్రిమెంట్
అలాగే క్రిటికల్ మినరల్స్ అగ్రిమెంట్పైనా సెర్గియో గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖనిజ ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి భారత్-అమెరికా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని తెలిపారు. కొన్ని నెలల్లోనే ఈ అగ్రిమెంట్ ఖరారు అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. "అధునాతన తయారీ, ఇంధన వ్యవస్థలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలకు అవసరమైన సరఫరా గొలుసులను భద్రపరచడంలో సహాయపడటానికి కీలకమైన ఖనిజ ఒప్పందాలను ఖరారు చేయడానికి భారత్, అమెరికా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈ అగ్రిమెంట్స్ కోసం రాబోయే కొన్ని నెలల్లో ఒక పెద్ద ప్రకటన వస్తుంది" అని సెర్గియో గోర్ తెలిపారు.
ఇండియా-యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్ గురించి
అలాగే ఇటీవలే అమెరికా- భారత్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందంపైనా సెర్గియో గోర్ స్పందించారు. "భారత్, యూఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థల స్థాయి, ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రతిభ వ్యవస్థాపక శక్తి అవకాశాలను చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యం సుంకాలు, మార్కెట్ యాక్సెస్ గురించి కాదు. ఇది భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించే వనరులు, సరఫరా గొలుసులను భద్రపరచడం గురించి కూడా" అని సెర్గియో స్పష్టం చేశారు.
అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్
మరోవైపు, పశ్చిమాసియా యుద్ధం అంతకంతకూ తీవ్రమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ దేశ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, ఓడరేవులపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తే తీవ్ర పర్యవసానాలు ఉంటాయని ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం ఖతం అల్ అంబియా పేర్కొంది. ఆ విధమైన దాడులు ఏమాత్రం జరిగినా, పశ్చిమాసియాలోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, వాటి మిత్రదేశాల చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలకు నిప్పు పెట్టి, ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించింది.
కాగా, ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికా గెలిచిందని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ సుప్రీం భద్రతా మండలి సెక్రెటరీ అలీ లారిజానీ మండిపడ్డారు. యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టడం ఈజీయే కానీ, కొన్ని ట్వీట్లు చేసి వార్లో గెలవలేరని ట్రంప్నుద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ను తక్కువ అంచనా వేసినందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పశ్చాత్తాప పడే వరకు తాము ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదన్నారు.
