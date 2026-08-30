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ప్రధాని మోదీకి ఉజ్బెకిస్థాన్ అత్యున్నత పురస్కారం- ఇరుదేశాల బంధం బలోపేతం

వికసిత్ భారత్ - యాంగీ ఉజ్బెకిస్థాన్ లక్ష్యంగా దేశాధినేతల కీలక చర్చలు- వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధన రంగాల్లో సహకారానికి భారత్ ఇరుదేశాల అంగీకారం

PM Modi in Uzbekistan
రత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ చర్చలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 2:51 PM IST

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PM Modi in Uzbekistan : భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడింది. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, రక్షణ, ఇంధన రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. ఉజ్బెకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్ ఆహ్వానం మేరకు మోదీ రెండు రోజుల పర్యటన చేపట్టారు. రాజధాని తాష్కెంట్‌లో ఉజ్బెకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్‌తో ప్రధాని మోదీ ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా 'వికసిత్ భారత్', 'యాంగీ ఉజ్బెకిస్థాన్' అనే ఉమ్మడి అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధన దిశగా భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటామని ఇరు దేశాధినేతలు ప్రకటించారు. మరోవైపు ఉజ్బెకిస్థాన్ అత్యున్నత పురస్కారం "ఒలియ్ దరాజలి డస్ట్లిక్"ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ప్రదానం చేశారు అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్. అంతకుముందు తాష్కెంట్‌లో స్థిరపడిన భారతీయ సంతతితో ప్రధాని ముచ్చటించారు. ప్రవాస భారతీయులు, ఉజ్బెక్ చిన్నారులు ప్రదర్శించిన కథక్, ఆందిజాన్ పోల్క నృత్యాలను మోదీ తిలకించారు.

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