ట్రంప్ గ్రీన్ సిగ్నల్- అతిత్వరలోనే భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం- ఈసారి మరింత భిన్నంగా!
భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం అతిత్వరలో కుదిరే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. భారత్తో ఒప్పందం దాదాపు ఖరారయ్యే స్థితిలో ఉందని చెప్పారు.
Published : October 21, 2026 at 8:54 AM IST
US India Trade Deal : భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైట్హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, రెండు దేశాలు ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని చెప్పారు. భారత్ కూడా ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటోందని, తాము కూడా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామని తెలిపారు. అయితే, ఈ ఒప్పందం గతంలో అమెరికా చేసుకున్న ఒప్పందాల మాదిరిగా ఉండదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయనే విషయంపై మాత్రం ఆయన వివరాలు వెల్లడించలేదు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో భారత్లో పర్యటిస్తున్న సమయంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. వాణిజ్యంతో పాటు ఇంధనం, సాంకేతికత, రక్షణ రంగాల్లోనూ రెండు దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంచుకునే అంశాలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
కొన్ని వారాల్లోనే ఒప్పందం?
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం త్వరలోనే ఖరారయ్యే అవకాశం ఉందని రూబియో కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. చర్చలు చివరి దశలో ఉన్నాయని, కొన్ని సాంకేతిక అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఒప్పందంలోని ప్రతి అంశంపై ఇరు దేశాలు ఒకే అభిప్రాయానికి రావడం ముఖ్యమని చెప్పారు. అన్ని వివరాలు ఖరారు కాకముందే ఒప్పందాన్ని ప్రకటిస్తే, రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వివరించారు. ఈ ఒప్పందంపై ప్రత్యక్షంగా చర్చలు జరుపుతున్నది అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందమే అయినప్పటికీ, తాను చర్చల పురోగతిని గమనిస్తున్నట్లు రూబియో తెలిపారు. ఒప్పందం ఖరారు కావడానికి నెలలు కాకుండా కొన్ని వారాల సమయం పట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే, తుది ఒప్పందం ఎప్పుడు కుదురుతుందనే దానిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
వాణిజ్యాన్ని 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచడమే లక్ష్యం
భారత్తో వాణిజ్యాన్ని మరింత పెంచుకోవాలని అమెరికా భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 240 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉందని భారత్లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ తెలిపారు. వచ్చే మూడేళ్లలో ఈ మొత్తాన్ని 500 బిలియన్ డాలర్లకు మించి తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. ముంబయిలో జరిగిన ఫ్రీడమ్ 250 కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన, భారత్తో ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై అమెరికా దృష్టి పెట్టిందని వివరించారు. సెమీకండక్టర్లు, కీలక ఖనిజాలు, ఇంధనం, రక్షణ, ఆధునిక సాంకేతికత వంటి రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని రెండు దేశాలు భావిస్తున్నాయని తెలిపారు. భారత్ ఆర్థిక అభివృద్ధిపై అమెరికా పెట్టుబడిదారులకు నమ్మకం ఉందని గోర్ పేర్కొన్నారు. ముంబైలో గూగుల్, మెటా, ఐబీఎం వంటి సాంకేతిక సంస్థలతో పాటు ఔషధ, ఆర్థిక రంగాలకు చెందిన అనేక అమెరికా కంపెనీలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయని చెప్పారు. భారత స్టాక్ మార్కెట్లలోనూ అమెరికా పెట్టుబడిదారుల పెట్టుబడులు కీలకంగా ఉన్నాయని వివరించారు.
భారత్తో సంబంధాలు కీలకం: రూబియో
భారత్-అమెరికా సంబంధాలు అసాధారణమైనవని మార్కో రూబియో వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని అంశాల్లోనూ రెండు దేశాల అభిప్రాయాలు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చని, కొన్ని విషయాల్లో విభేదాలు రావచ్చని చెప్పారు. అయినప్పటికీ, ఇరు దేశాల జాతీయ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాల్లో మంచి సారూప్యత ఉందని తెలిపారు. ప్రపంచ రాజకీయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, వాణిజ్య రంగాలపై రాబోయే దశాబ్దాల్లో భారత్, అమెరికా కలిసి ప్రభావం చూపగలవని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్తో మరింత తరచుగా ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ప్రపంచంలో అమెరికాకు భారత్ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వాముల్లో ఒకటని పేర్కొన్నారు.
ఒప్పందానికి ఫిబ్రవరిలోనే తొలి అడుగు
భారత్, అమెరికా ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం తొలి దశకు సంబంధించిన రూపురేఖలను ఖరారు చేసినట్లు ప్రకటించాయి. వస్త్రాలు, తోలు ఉత్పత్తులు, ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, ఔషధాలు సహా పలు రంగాలకు మార్కెట్ అవకాశాలు పెంచడం, వాణిజ్య అడ్డంకులను తగ్గించడం ఈ ఒప్పందంలో ముఖ్యమైన అంశాలు. అయితే, అమెరికా దిగుమతి సుంకాలకు సంబంధించిన విధానాల్లో మార్పులు రావడంతో చర్చలు మరింత ముందుకు సాగాల్సి వచ్చింది. ఈ నెలలో భారత వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్తో సమావేశమై ఒప్పందానికి సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ముంబయిలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్తో రూబియో సమావేశమయ్యారు. వాణిజ్యం, రక్షణ, సాంకేతికత, ఇంధన భద్రతతో పాటు ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై చర్చించారు. వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయడానికి కృషి చేయాలని ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి. అనంతరం రూబియో గుజరాత్లోని జామ్నగర్కు వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఇంధన రంగంలో సహకారాన్ని పెంచుకునే అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి.