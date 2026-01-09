భారత్తో ట్రేడ్ డీల్ కుదరకపోవడానికి మోదీయే కారణం: అమెరికా
భారత్, అమెరికా మధ్య చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న వాణిజ్య ఒప్పందం- అమెరికా వాణిజ్యశాఖ మంత్రి హోవార్డ్ లుట్నిక్ కీలక వ్యాఖ్యలు
US India Trade Deal (Etv Bharat)
Published : January 9, 2026 at 11:57 AM IST
US India Trade Deal : భారత్- అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ చర్చల వేళ అగ్రరాజ్య వాణిజ్యమంత్రి హొవార్డ్ లుట్నిక్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చకపోవడానికి విధానపరమైన అడ్డంకులు కారణం కాదన్నారు. తమ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నేరుగా మాట్లాడేందుకు నిరాకరించడమే కారణమని వ్యాఖ్యానించారు.