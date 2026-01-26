'భారత్, అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ను అడ్డుకున్న ట్రంప్, వాన్స్, నవారో'- సెనెటర్ టెడ్ క్రజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
అమెరికాలోని అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ సెనెటర్ టెడ్ క్రజ్ 10 నిమిషాల ఆడియో టేప్ లీక్- అందులో సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Published : January 26, 2026 at 10:46 AM IST
India US Trade Deal : అమెరికాలోని అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ సెనెటర్ టెడ్ క్రజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలతో కూడిన 10 నిమిషాల ఆడియో టేప్ లీకైంది. భారత్ - అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్, ఆర్థిక సలహాదారు పీటర్ నవారో అడ్డుకున్నారని ఇందులో టెడ్ క్రజ్ పేర్కొన్నారు. సుంకాల బాదుడుతో ప్రపంచ దేశాలను బెదిరించే ట్రంప్ పాలసీ హాస్యాస్పదంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. టక్కర్ కార్ల్సన్ అనే అమెరికన్ పాడ్కాస్టర్ చేతిలో పాచికలా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. టెడ్ క్రజ్ వ్యాఖ్యలు అమెరికాలోని రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఏర్పడిన చీలికకు సంకేతమని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ట్రంప్ విధానాలను అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులే వ్యతిరేకిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.