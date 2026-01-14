అమెరికా విదేశాంగ మంత్రితో జైశంకర్ కీలక చర్చలు- వచ్చే నెలలో మరోసారి సమావేశం
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రతిష్టంభన నెలకొన్న వేళ చర్చలు
Published : January 14, 2026 at 7:03 AM IST
Jaishankar Marco Rubio Meeting : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రతిష్టంభన నెలకొన్న వేళ విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. వాణిజ్యం, కీలకమైన ఖనిజాలు, అణుశక్తి, రక్షణ రంగాల్లో ఇరుదేశాల మధ్య సహకారంపై రూబియోతో చర్చలు జరిపినట్లు జై శంకర్ ఎక్స్లో ఓ పెట్టారు. ఆయా అంశాలతోపాటు ద్వైపాక్షిక, అంతర్జాతీయ సమస్యలపై పురోగతి సాధించడానికి నిరంతర సంప్రదింపులు అవసరమని ఇరువురం ఓ అంగీకారానికి వచ్చినట్లు చెప్పారు. జైశంకర్, రూబియో వచ్చేనెల్లో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉందని భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఈ సందర్భంగా పోస్ట్ చేశారు. ఆ సమావేశానికి సంబంధించి తదుపరి దశలపై ఇరువురు ఫోన్లో చర్చించినట్లు తెలిపారు. సిలికాన్, అధునాతన తయారీ, ఏఐతో కూడిన కీలక సరఫరా గొలుసే లక్ష్యంగా అమెరికా చేపట్టిన పాక్స్ సిలికాలో చేరాలని భారత్ను ఆహ్వానించనున్నట్లు అమెరికా రాయబారి ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో జైశంకర్-మార్కో రూబియో చర్చలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.