మోస్ట్ వాంటెండ్ డ్రగ్ మాఫియా డాన్ హతం- మెక్సికోలో చెలరేగిన హింస- భారతీయులకు అడ్వైజరీ జారీ
Published : February 23, 2026 at 9:03 AM IST
India Advisory Mexico Violence : మెక్సికో మోస్ట్ వాంటెండ్ డ్రగ్స్ మాఫియా డాన్ ఎల్ మెంచో మిలిటరీ ఆపరేషన్లో హతమయ్యాడు. ఈ మేరకు అధికారవర్గాలు ఓ ప్రకటన చేశాయి. డ్రగ్స్ మాఫియా డాన్ ఎల్ మెంచో మృతి తర్వాత మెక్సికోలోని పలు రాష్ట్రాల్లో హింసాకాండ చెలరేగింది. అతడి అనుచరులు పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాలను తగులబెట్టారు. రహదారులను దిగ్బంధించారు. ఈ అల్లర్ల నేపథ్యంలో భారత పౌరులకు ప్రభుత్వం ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. మెక్సికోలని భారత పౌరులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
జాలిస్కో రాష్ట్రంలోని తపాల్ప పట్టణంలో మిలిటరీ జరిపిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన ఎల్ మెంచోను హెలికాప్టర్ ద్వారా మెక్సికో సిటీకి తరలిస్తుండగా మృతి చెందినట్లు రక్షణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. డ్రగ్స్ మాఫియా డాన్ ఎల్ మెంచో మృతి తర్వాత మెక్సికోలోని పలు రాష్ట్రాల్లో హింసాకాండ చెలరేగింది. అతడి అనుచరులు పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాలను తగులబెట్టారు. రహదారులను దిగ్బంధించారు. ఎల్ మెంచోకు చెందిన జాలిస్కో న్యూజనరేషన్ కార్టెల్ సంస్థ దశాబ్దకాలంలో మెక్సికోలో అత్యంత శక్తిమంతమైన నేర సిండికేట్గా ఎదిగింది. అమెరికాకు ప్రధాన డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాదారుగా నిలిచింది.