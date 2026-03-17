'మతం పేరుతో హింస ఎక్కడైనా ఖండించాల్సిందే'- ఐరాసలో పాక్కు భారత్ కౌంటర్
ఇస్లామోఫోబియాపై అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా భారత ప్రతినిధి వ్యాఖ్యలు- ఒక్క మతంపైనే కాకుండా అన్ని మతాలపై వివక్షను ఎదుర్కోవాలని పిలుపు- పాకిస్థాన్ను పరోక్షంగా విమర్శించిన భారత రాయబారి
Published : March 17, 2026 at 7:17 AM IST
India UN Envoy On Religious Violence : మతం పేరుతో ఎక్కడైనా జరుగుతున్న హింసను ఖండించాల్సిందేనని ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీష్ పర్వతనేని స్పష్టం చేశారు. ఇస్లామోఫోబియాను ఎదుర్కొనే అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. మతపరమైన వివక్షను ఎదుర్కొనే విషయంలో ఒక్క మతంపైనే దృష్టి పెట్టకుండా అన్ని మతాలను సమానంగా పరిగణించి సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (OIC), ఐక్యరాజ్యసమితి అలయన్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ (UNAOC) సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన హరీష్ పర్వతనేని, మతం పేరుతో జరుగుతున్న ద్వేషం, హింస ఏ రూపంలో ఉన్నా భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఏ మతానికైనా సంబంధించిన హింసను సమానంగా చూడాల్సిందేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ఆయన, భారతదేశం అనేక మతాల సమ్మేళనంగా నిలిచిన దేశమని చెప్పారు. ప్రపంచంలోని ప్రధాన మతాల అనుచరులు భారత్లో నివసిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. అలాగే హిందూమతం, బౌద్ధం, జైనం, సిక్కిజం వంటి మతాలు పుట్టిన నేల కూడా భారత్నే అని తెలిపారు.