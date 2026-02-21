భారత్ 10 శాతం సుంకం చెల్లించాల్సిందే- ఆ దేశాలు ట్రేడ్ డీల్కు కట్టుబడి ఉండాలి : వైట్ హౌస్
Published : February 21, 2026 at 7:11 AM IST
White House On India Tariff : ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా విధించిన సుంకాలను రద్దు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత మరింత రెచ్చిపోతూ అదనంగా 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే భారత్ కూడా ఆ 10శాతం సుంకాలు చెల్లించాల్సిందే అని వైట్హౌస్ పేర్కొంది. అమెరికాతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకారం టారిఫ్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. విలేకర్ల సమావేశంలో ఈ వైట్హౌస్ అధికారులు ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
భారత్ 10 శాతం టారిఫ్ చెల్లించాలా? అలాగే ఇది గతంలో ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకానమీక్ పవర్ యాక్ట్(ఐఈఈపీఏ) కింద విధించిన టారిఫ్లను భర్తీ చేస్తారా అని ప్రశ్నకు వైట్హౌస్ అధికారి ఈ మేరకు స్పందించారు. మరో చట్టపరమైన అధికారం అమల్లోకి వచ్చే వరకు 10 శాతం టారిఫ్ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, అన్ని వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలు ఒప్పందాలకు కట్టుబడి ఉండాలని సూచించారు. ఈ 10 శాతం గ్లోబల్ టారిఫ్ అనేది అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేపట్టిన రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానంలో భాగమని పేర్కొన్నారు. చెల్లింపుల సమతుల్యత లోటును తగ్గించడం, అన్యాయ వాణిజ్య విధానాలను పరిష్కరించే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.