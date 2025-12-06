ETV Bharat / international

త్వరలో భారత్‌కు 40వేల ఇజ్రాయెల్‌ గన్స్‌- అర్బెల్‌ టెక్నాలజీ కూడా!

మొదటిదశలో 40వేల ఇజ్రాయెల్‌ లైట్‌ మెషిన్‌ గన్స్‌- 2026 ఆరంభంలో సరఫరా చేయనున్నట్లు ప్రకటన

Israeli national flag
Israeli national flag (AFP (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Israel LMGs To India : దేశ సైనిక సామర్థ్యం మరింత బలోపేతం కానుంది. లైట్‌ మెషిన్‌ గన్స్‌తోపాటు కార్బైన్లను ఇజ్రాయెల్‌ సరఫరా చేయనుంది. ప్రపంచంలోనే తొలి కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్‌ 'అర్బెల్‌ టెక్నాలజీ'ని భారత్‌కు అందించేందుకు సంబంధిత ఏజెన్సీలతో చర్చలు జరుపుతోంది. అందులోని మైక్రో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్ అల్గారిథం ఆయుధం సరిగ్గా లక్ష్యాన్ని ఛేదించగలదా, లేదా అని అంచనా వేస్తుంది.

త్వరలోనే మన సైన్యానికి ఇజ్రాయెల్‌ తయారీ లైట్‌ మెషిన్‌ గన్స్‌ అందనున్నాయి. మొదటి విడతలో 40వేల లైట్‌ మెషిన్‌ గన్స్‌ అందనున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో వాటిని సరఫరా చేయనున్నట్లు రక్షణ పరికరాల సంస్థ ఇజ్రాయెల్‌ వెపన్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే వాటి పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని ఉత్పత్తి కోసం లైసెన్స్‌ పొందినట్లు వెల్లడించింది. వాటితోపాటు దాదాపు లక్షా 70వేల క్లోజ్‌ క్వార్టర్స్‌ బ్యాటిల్‌ కార్బైన్ల సరఫరాకు సంబంధించిన ఒప్పందం తుది దశలో ఉన్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ తెలిపింది. పిస్టల్స్‌, రైఫిల్స్‌, మెషిన్‌ గన్స్‌ సహా ఇతర రక్షణ ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌ చేసుకునేందుకు వివిధ ఏజెన్సీలతో భారత్‌ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ పేర్కొంది.

ఆ టెక్నాలజీ కూడా!
ఒప్పందం ప్రకారం కార్బైన్లలో 60 శాతం భారత్‌ ఫోర్జ్‌ సంస్థ, మిగతావి అదానీ గ్రూపు అనుబంధ సంస్థ పీఎల్‌ఆర్‌ సిస్టమ్స్‌ సరఫరా చేయనున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ తెలిపింది. ఇక ప్రపంచంలోనే తొలి కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్‌ అర్బెల్‌ టెక్నాలజీని భారత్‌కు అందించేందుకు సంబంధిత ఏజెన్సీలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొంది. యుద్ధభూమిలో సైనికులు అత్యంత కచ్చితత్వంతో, చురుగ్గా వ్యవహరించేందుకు అర్బెల్‌ సాంకేతికత ఎంతో ఉపకరిస్తుందని వెల్లడించింది. ఒప్పందం పూర్తికాగానే భారత్‌లోనూ వాటి తయారీ చేపడతామని ఇజ్రాయెల్‌ వెల్లడించింది.

అర్బెల్ టెక్నాలజీలో అధునాతన సెన్సర్లు ఉంటాయి. రియల్ టైమ్ బాలిస్టిక్ కంప్యూటేషన్ ద్వారా సైనికులు లక్ష్యాన్ని కచ్చితత్వంతో ఛేదించగలరు. ఇందులో ఉపయోగించే మైక్రో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్ అల్గారిథం ఆయుధం సరిగ్గా లక్ష్యాన్ని ఛేదించగలదా, లేదా అని మిల్లీ సెకన్లలో అంచనా వేస్తుంది. మొదటి షాట్ తర్వాత షూటర్ ట్రిగ్గర్‌పై వేలు అలాగే ఉంచితే షూటర్ ప్రవర్తనను విశ్లేషించి తదుపరి రౌండ్లను కూడా విడుదల చేస్తుంది. అర్బెల్ కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్​ను ఇజ్రాయెల్​కు చెందిన ఐడబ్ల్యూఐ సంస్థ నుంచి భారత్ పొందితే మనకు చిన్న ఆయుధాల ఫైర్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

గతంలోనూ భారత్​కు ఆయుధాల శ్రేణి పంపిన సంస్థ
గత కొన్నేళ్లుగా భారత సాయుధ దళాలు ఇజ్రాయెల్ వెపన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆయుధాల శ్రేణిని పొందాయి. టావర్ TAR-21 అస్సాల్ట్ రైఫిల్, దాని వేరియంట్ ఐడబ్ల్యూఐ X95 అస్సాల్ట్ రైఫిల్, గలీల్ స్నిపర్ రైఫిల్, నెగెవ్ NG-7 లైట్ మెషిన్ గన్ వంటివాటిని వాడుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఫ్రంట్‌ లైన్, పారామిలిటరీ ఫైర్‌ పవర్​ను బలోపేతం చేయడానికి వేలాది నెగెవ్ లైట్ మెషిన్ గన్స్ కోసం భారత్, ఐడబ్ల్యూఐ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్ కోసం ఇజ్రాయెల్ సంస్థతో భారత్ చర్చలు జరుపుతోంది.

