యూకేలో రాజకీయ మార్పులు జరిగినా- భారత్తో బంధం స్థిరంగానే ఉంటుంది: బ్రిటన్ 'ఏఐ' మంత్రి
బ్రిటన్లో త్వరలో కొత్త ప్రధాని వచ్చే అవకాశం- అయినప్పటికీ భారత్తో బంధం స్థిరంగానే ఉంటుంది- స్పష్టం చేసిన బ్రిటన్ ఏఐ మంత్రి కనిష్క నారాయణ్
Published : June 28, 2026 at 7:10 PM IST
AI Minister About UK India Ties : కీర్ స్టార్మర్ స్థానంలో బ్రిటన్కు కొత్త లేబర్ పార్టీ నాయకుడు (ప్రధాని) ఎన్నిక కానున్న నేపథ్యంలో, ఆ దేశానికి చెందిన ఏఐ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రిటన్లో రాజకీయ మార్పులు జరిగినప్పటికీ భారత్తో ఉన్న సంబంధాలు స్థిరంగానే కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో భారత సంతతికి చెందిన ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) మంత్రిగా కనిష్క నారాయణ్ ఉన్నారు. ఆయన పార్లమెంట్ హౌస్లో జరిగిన మొదటి 'ఇండియా ఆల్ పార్టీ పార్లమెంటరీ గ్రూప్' (ఏపీపీజీ) వేడుకలో ప్రసగిస్తూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ (ప్రధాని నివాసం) వద్ద కీర్ స్టార్మర్ తన రాజీనామాను ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే ఈ కార్యక్రమం జరగడం గమనార్హం.
బ్రిటన్ ప్రధానిగా ఆండీ బర్న్హామ్!
వచ్చే నెలలో గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ మాజీ మేయర్ ఆండీ బర్న్హామ్ ఏకగ్రీవంగా లేబర్ పార్టీ కొత్త నాయకుడిగా ఎన్నికై ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా లేబర్ పార్టీ ఎంపీ నారాయణ్ మాట్లాడుతూ, "రాజకీయ పరిణామాలు మారుతున్న తరుణంలో విధానాల కొనసాగింపుపై ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కానీ భారత్తో మాకున్న లోతైన సంబంధాల స్థిరత్వం ఇలానే కొనసాగుతుందని నేను కచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. ఇది కేవలం నా వ్యక్తిగత నమ్మకం మాత్రమే కాదు. దీనికి స్పష్టమైన ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. లేబర్ పార్టీ మొదటి నుంచి, అంటే భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి సుదీర్ఘ కాలంగా భారతదేశానికి మంచి స్నేహితుడిగా ఉంది. చరిత్రలోని అన్ని కాలాల్లో ఇది కొనసాగింది" అని ఆయన అన్నారు. "దీపావళి నాటికి భారత్తో 'స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం' (ఎఫ్టీఏ) కుదుర్చుకుంటామని మేము వాగ్దానం చేశాం. కానీ అంతకంటే ముందే ఆ ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేసి, ఆమోదించిన పార్టీ మాది" అని కనిష్క నారాయణ్ అన్నారు.