అమెరికా 'ఫోర్జ్'కు భారత్ మద్దతు- ట్రేడ్ డీల్కు తుదిమెరుగులు: జైశంకర్
'ఫోరమ్ ఆన్ రిసోర్స్, జియో స్ట్రాటజిక్ ఎంగేజ్మెంట్' (ఫోర్జ్)కు భారత మద్దతు ఉంటుంది- అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందానికి ఇరుపక్షాలు తుదిమెరుగులు దిద్దుతున్నాయి- అంతర్జాతీయ సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్
Jai shankar (ANI)
Published : February 5, 2026 at 9:37 AM IST
Jaishankar On India US Relations : అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలకు సంబంధించి అమెరికా ప్రారంభించిన 'ఫోరమ్ ఆన్ రిసోర్స్, జియో స్ట్రాటజిక్ ఎంగేజ్మెంట్' (ఫోర్జ్)కు భారత మద్దతు ఉంటుందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ వెల్లడించారు. ఇటీవలే ఖరారైన భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందానికి ప్రస్తుతం ఇరుపక్షాలు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. '2026- క్రిటికల్ మినరల్స్' మినిస్టీరియల్ పేరుతో వాషింగ్టన్ డీసీలో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సుకు ఎస్ జైశంకర్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో ఆయన భేటీ అయి ద్వైపాక్షిక అంశాలు, ఇటీవలే కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చించారు.