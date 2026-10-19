జమ్మూకశ్మీర్పై ఐఓసీ తీర్మానం- పాక్ మతవిద్వేష అజెండాపై భారత్ ఫైర్
ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్పై భారత్ తీవ్రంగా మండిపడింది. జమ్మూకశ్మీర్పై తీర్మానాన్ని ఓఐసీలో ఆమోదించడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది.
Published : October 19, 2026 at 5:21 PM IST
India On OIC : జమ్మూకశ్మీర్పై తీర్మానాన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ (OIC)లో ఆమోదించడంపై భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పాకిస్థాన్ తన మత విద్వేష అజెండా కోసం ఈ కూటమిని దుర్వినియోగం చేసిందని మండిపడింది. ఓఐసీలో భారత్కు సంబంధించి చేసిన వ్యాఖ్యలు దురుద్దేశపూరితమైనవి, పక్షపాతమైనవి, అసత్యమైనవని ఆరోపించింది. వీటిని పాకిస్థాన్ పన్నిన పన్నాగంగా అభివర్ణించింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) సోమవార ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రచారాల వల్ల వాస్తవాన్ని మార్చలేరు'
'అక్టోబర్ 17-18 తేదీలలో ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లో జరిగిన ఓఐసీ విదేశాంగ మంత్రుల మండలి సమావేశ తీర్మానాలలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను తిరస్కరిస్తున్నాం. భారత్కు సంబంధించిన చేసిన వ్యాఖ్యలు దురుద్దేశపూరితమైనవి, పక్షపాతమైనవి, అసత్యమైనవి. వీటికి పాకిస్థాన్ పన్నాగం పన్నింది. పాకిస్థాన్ తన మత విద్వేష అజెండా కోసం ఓఐసీని మరోసారి దుర్వినియోగం చేయడం పట్ల నిరాశ చెందుతున్నాం. భారత అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే లేదా వ్యాఖ్యానించే ఎలాంటి హక్కు ఓఐసీకి లేదు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో అంతర్భాగాలే. అవి దేశం నుంచి విడదీయరానివి. రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రచారాల వల్ల ఈ వాస్తవాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు' అని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
Our statement on anti-India references at the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Council of Foreign Ministers’ Meeting in Baghdad ⬇️ 🔗 https://t.co/e5qalSKgQS https://t.co/cVTixPCiiO— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 19, 2026
పీఓకేలో దారుణ పరిస్థితులను పాక్ దాయలేకపోయింది : భారత విదేశాంగ శాఖ
ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత గడిచిన సంవత్సరాలలో జమ్మూకశ్మీర్ గణనీయమైన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించిందని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, టూరిజం, కనెక్టివిటీ ద్వారా అక్కడి ప్రజలకు నేరుగా ప్రయోజనాలు చేకూరాయని తెలిపింది. దీనికి భిన్నమైన పరిస్థితులు పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేసింది. పీఓకేలో నిరసనకారులపై హింస, అణచివేత, క్రూరత్వాన్ని ప్రయోగించి పాక్ ప్రభుత్వం మహిళలు, చిన్నారులు సహా అనేక మందిని హతమార్చిందని పేర్కొంది. ఎంతగా మీడియా బ్లాక్అవుట్ విధించినా ఈ తీవ్రమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను పాకిస్థాన్ దాయలేకపోయిందని విమర్శించింది.
'జమ్మూకశ్మీర్ విషయంలో ప్రస్తుతం మిగిలి ఉన్న ఏకైక సమస్య పాకిస్థాన్ తన అక్రమ ఆక్రమణలో ఉన్న ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయడం, సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి ఇస్తున్న నిరంతర మద్దతును నిలిపివేయడమే. పాకిస్థాన్ తమ దేశంలోని మైనారిటీల జరుగుతున్న దారుణమైన వేధింపులు, మతపరమైన హింస నుంచి అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టిని మళ్లించడానికి చేస్తున్న నిస్సహాయ ప్రయత్నమే ఇస్లామోఫోబియాకు సంబంధించి భారత్పై చేస్తున్న ఆరోపణలు. పాకిస్థాన్ అబద్ధపు ప్రచారాలకు నిరంతరం మద్దతు ఇవ్వడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఓఐసీ తన సొంత విశ్వసనీయతను, సమగ్రతను కోల్పోతోంది. ఇప్పటికైనా ఆ సంస్థ సభ్య దేశాలు దీనిని గమనించి ఐఓసీలో మార్పులు తీసుకురావాలి' అని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మండిపడింది.
గతంలోనూ ఐఓసీపై భారత్ ఆగ్రహం
కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా ఓఐసీపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భారత్ అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే అధికారం ఓఐసీకి లేదని వ్యాఖ్యానించింది. న్యూయార్క్లో జరిగిన ఓఐసీ కాంటాక్ట్ గ్రూప్ సమావేశం తర్వాత విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడింది. ప్రేరేపిత కథనాలను ఓఐసీ పదేపదే సమర్థించడం ఆ సంస్థ విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోందని ఎద్దేవా చేసింది. తప్పుడు ప్రచారానికి వేదిక కల్పించడం మానుకొని ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్న పాకిస్థాన్కు సరైన సలహా ఇవ్వాలని గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చింది.
గతేడాది మే నెలలో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడికి వ్యతిరేకంగా భారత్ జరిపిన సైనిక చర్యను ఓఐసీ తప్పుబట్టిందని భారత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థిస్తూ, పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి సంఘీభావం తెలపడం ఓఐసీ పక్షపాత వైఖరికి నిదర్శనమని మండిపడింది. అంతేకాకుండా పీఓకే, గిల్గిట్-బాల్టిస్థాన్లో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని చెప్పింది. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, బలహీనమైన పర్యటక కార్యకలాపాలు, దీర్ఘకాలిక ఆంక్షల కారణంగా అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని వెల్లడించింది.
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