దావూద్ ఇబ్రహీం పాక్లోనే ఉన్నాడు- అక్కడే బిన్ లాడెన్ను హతమార్చారు: ఐరాస వేదికగా భారత్
ఐరాస కౌంటర్ టెర్రరిజం రిపోర్ట్లో భారత్పై ఐరాస ప్రతినిధి అక్కసు వెళ్లగక్కారు. ఈ క్రమంలో తమ దేశంపై పక్షపాతం చూపించొద్దని భారత్ మండిపడింది.
భారత దౌత్యవేత్త రఘూ పూరీ (@IndiaUNNewYork)
Published : October 22, 2026 at 9:53 AM IST
India On Dawood Ibrahim : ఐక్యరాజ్యసమితి రూపొందించిన కౌంటర్- టెర్రరిజం నివేదికలో తమ దేశంపై పక్షపాతం చూపినందుకు ఐరాస ప్రతినిధిపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అలాగే ఐరాస ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని పిలుపునిచ్చింది. అండర్ వరల్డ్ డాన్, మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ దావూద్ ఇబ్రహీం పాకిస్థాన్లోనే ఉన్నాడని స్పష్టం చేసింది. ఐరాస ప్రతినిధి బెన్ సాల్ తన నివేదికలో దావూద్ ఇబ్రహీంను భారతదేశ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న 'డీ-కంపెనీ' నేర ముఠా నాయకుడిగా అభివర్ణించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఐరాసలో భారత దౌత్యవేత్త రఘూ పూరీ వ్యాఖ్యానించారు.