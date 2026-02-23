పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో అఫ్గాన్ పౌరులపై దాడులా : పాక్పై భారత్ ఫైర్
అఫ్గాన్పై పాకిస్థాన్ జరిపిన దాడులను ఖండించిన భారత్
Published : February 23, 2026 at 7:44 AM IST
India On Pak Attack Afghanistan : అఫ్గానిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు జరపడాన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు సహా పౌరులు మరణించడం పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఒక ప్రకటనను విడుదుల చేశారు.
'పవిత్ర రంజాన్ నెలలో మహిళలు, పిల్లలు సహా పౌరుల ప్రాణనష్టం దారితీసిన అప్గాన్ భూభాగంపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ఇది పాకిస్తాన్ తన అంతర్గత వైఫల్యాలను బయటకు మళ్లించడానికి చేసిన మరో ప్రయత్నం. అఫ్గాన్ సార్వభౌమత్వం, భౌగోళిక సమగ్రత, స్వతంత్రతకు భారత్ మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటుంది' అని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు.
Our response to media queries about Pakistan’s airstrikes on Afghanistan ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 22, 2026
🔗 https://t.co/gUXTbNQjVg pic.twitter.com/A6W4wxXBpV
కాబూల్లో పాక్ రాయబారిని సమన్లు
ఇదిలా ఉండగా, ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ అఫ్గానిస్థాన్ (IEA) విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కాబూల్లోని పాకిస్థాన్ రాయబారికి సమన్లు జారీ చేసింది. నంగర్హార్, పక్తికా ప్రావిన్సులపై పాకిస్తాన్ సైన్యం దాడులు జరిపిందని తెలిపింది. ఈ ఘటనల్లో డజన్ల కొద్దీ పౌరులు మృతిచెందారని అప్గాన్ విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల ఫౌండేషన్ (ఐహెచ్ఆర్ఎఫ్) అత్యవసర హెచ్చరికను జారీ చేసింది. బేహ్సుద్ జిల్లాలో పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన కనీసం 16 మంది మరణించినట్లు సమాచారం అందిందని తెలిపింది. ఏడాది శిశువు నుంచి 80 ఏళ్ల వృద్ధుడి వరకు బాధితులలో ఉన్నారని తెలిపింది. 80 ఏళ్ల షహాబుద్దీన్, 30 ఏళ్ల షరకత్, 40 ఏళ్ల ముహమ్మదా సహా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇద్దరు పిల్లలు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. 20 ఏళ్ల రియాజుల్లా గాయపడ్డాడు. ఇది కేవలం సంఖ్యలు కాదు, వారు మనుషులే అని ఐహెచ్ఆర్ఎఫ్ వ్యాఖ్యనించింది. అంతేకాకుండా కేవలం ప్రాణనష్టం కాదు, కుటుంబ వంశపారంపర్య పూర్తి వినాశనాన్ని సూచిస్తుందని ఫౌండేషన్ పేర్కొంది.