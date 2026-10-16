పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం ఆందోళనకరం- నౌకలపై దాడులు సమర్థించరానివి: ఐరాసలో భారత్
సౌదీ విమానాశ్రయాలతో సహా పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై, వాణిజ్య నౌకలు, భారతీయ నావికులపై దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం పట్ల తాము తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నామని పేర్కొంది.
Published : October 16, 2026 at 10:31 AM IST
India On Middle East War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సముద్రయానం, వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న దాడులను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇటువంటి దాడులు చట్టబద్ధంగా, నైతికంగా సమర్థించరానివని అభిప్రాయపడింది. భారత పౌరులతో సహా నావికులకు రక్షణ కల్పించాలని పిలుపునిచ్చింది. హౌతీలు, సౌదీ అరేబియా మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణల నేపథ్యంలో బాబ్ అల్-మండబ్ జలసంధి, దక్షిణ ఎర్ర సముద్రాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఉందని పేర్కొంది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి త్రైమాసిక బహిరంగ చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.