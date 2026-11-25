యుద్ధాల్లో AI వినియోగంపై మానవ పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి : భారత్
India On AI Risks: ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) దుర్వినియోగ ప్రమాదాలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
Published : November 25, 2026 at 10:06 AM IST
సంఘర్షణల సమయంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు అంటే ముఖ్యంగా ఏఐ వినియోగం పట్ల మానవ పర్యవేక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన విధానం తప్పనిసరిగా ఉండాలని భారత్ అభిప్రాయపడింది. సాంకేతికతల వినియోగంలో మానవ విచక్షణ, పర్యవేక్షణ ఎల్లప్పుడూ ప్రధానంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. వేగవంతమైన సాంకేతిక పురోగతులు సంఘర్షణల స్వరూపాన్ని, అంతర్జాతీయ భద్రతా దృశ్యాన్ని మౌలికంగా మారుస్తున్నాయని పేర్కొంది. మంగళవారం నాడు లాట్వియా అధ్యక్షతన జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ఉన్నత స్థాయి బహిరంగ చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
'సాంకేతిక పురోగతి సంఘర్షణ స్వరూపాన్నే మారుస్తోంది'
సంఘర్షణ పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతల పాత్ర పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ సమాజం అనుసరించాల్సిన నాలుగు కీలక అంశాలను పర్వతనేని హరీశ్ వివరించారు. వేగవంతమైన సాంకేతిక పురోగతి సంఘర్షణ స్వరూపాన్ని, అంతర్జాతీయ భద్రతా ముఖచిత్రాన్ని సమూలంగా మారుస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఐ, స్వయంప్రతిపత్తి గల వ్యవస్థలు (అటానమస్ సిస్టమ్స్), అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ సాంకేతికతలు అపూర్వమైన అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయని చెప్పారు. అయితే ఇవి సంఘర్షణ చక్రం అంతటా కొత్త బలహీనతలను, ప్రమాదాలను కూడా తీసుకువస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సైనిక, నిఘా, పౌర రంగాలలో ఏఐని వేగంగా అనుసంధానించడం వల్ల అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రతా ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయిందన్నారు.
టెక్నాలజీ శాంతి స్థాపనకు సాధనంగా ఉండాలి : పర్వతనేని హరీశ్
'సాంకేతికత ఎల్లప్పుడూ మానవ కేంద్రీకృతంగా ఉండాలి. శాంతికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడాలి. సాంకేతికత అనేది మానవ నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఉపయోగపడాలే తప్ప, అదే అంతిమ లక్ష్యం కాకూడదు. ఘర్షణ పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలు ముందస్తు హెచ్చరికను బలోపేతం చేస్తాయి. ఏఐ-ఆధారిత విశ్లేషణాత్మక సాధనాలు, ఉపగ్రహ చిత్రాలు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు సంక్షోభాలను ముందే ఊహించడంలో, మరింత సమర్థవంతంగా స్పందించడంలో ఐరాసకు సహాయపడతాయి. రక్షణ కోసం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం అనేది అన్ని రంగాలకు, అన్ని విభాగాలకు వర్తించే చర్యగా ఉండాలి. స్వయంప్రతిపత్తి గల వ్యవస్థల వినియోగం చట్టబద్ధమైన, నైతిక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. సైనిక అవసరాన్ని, మానవతావాద అంశాలను సమతుల్యం చేయడానికి కృషి చేసే కన్వెన్షన్ ఆన్ ప్రొహిబిషన్స్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ది యూజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ కన్వెన్షనల్ వెపన్స్ (CCW) చట్రంలో ఈ ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది' అని పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.
'ఆ ఏఐ ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవాలి'
ఏఐతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాలు వాస్తవమైనవని, వాటిని ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా ఎదుర్కోవాలని పర్వతనేని హరీశ్ పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదులు, ప్రభుత్వేతర శక్తులు ఈ కొత్త సాంకేతికతలను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే విషయమని అభిప్రాయపడ్డారు. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, సైబర్ భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో భారత్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను హరీశ్ ప్రస్తావించారు. కీలకమైన సమాచార మౌలిక సదుపాయాలను రక్షించడం, అత్యవసర పౌర సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా చూడటంపై దృష్టి సారిస్తూ, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో భారత్ గణనీయమైన పురోగతి సాధించిందని అన్నారు.
'సాంకేతిక పరివర్తన అనేది ఇప్పటికే ఉన్న అసమానతలను పెంచకుండా చూడాలి. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల మధ్య ఉన్న అసమానతలను మరింత పెంచకుండా ఉండాలి. ఎగుమతి నియంత్రణలు, లైసెన్సింగ్ విధానాల ద్వారా టెక్నాలజీని నిరాకరించే ధోరణులు, వ్యూహాత్మక ఆధిపత్యం కోసం సాంకేతికతను సాధనంగా వాడుకునే దీర్ఘకాలిక పోకడలపై మేము ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. అలాగే ఏఐ వంటి సాంకేతికతలను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి? ఎలా నియంత్రించాలి? ఎలా వినియోగించాలి? అనే విషయంలో గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు ఎటువంటి పాత్ర లేకుండా కేవలం వినియోగదారులుగా మాత్రమే చూసే ధోరణి కూడా కనిపిస్తోంది. ఏఐ వ్యవస్థలు ఇప్పటికే ఉన్న సామాజిక పక్షపాతాలను మరింత కొనసాగించే ప్రమాదం ఉంది. సాంకేతిక అభివృద్ధి మానవ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకూడదు' అని హరీశ్ అభిప్రాయపడ్డారు.