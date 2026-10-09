'టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని కచ్చితంగా పాటిస్తుంది'- ఐరాసలో ఇండియా స్పష్టం
ఐరాస వేదికగా ఉగ్రవాదంపై భారత్ తన వైఖరిని తెలియజేసింది. టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి తమ దేశం కట్టుబడి ఉందని వెల్లడించింది.
Published : October 9, 2026 at 12:02 PM IST
India On Cross Border Terrorism : ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి తమ దేశం కట్టుబడి ఉందని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై భారతదేశ వైఖరి దృఢంగా ఉందని పేర్కొంది. టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని కచ్చితంగా పాటిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యసభ ఎంపీ సికిందర్ కుమార్ నేతృత్వంలోని భారత పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం న్యూయార్క్లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాల్లో పాల్గొంది. ఈ క్రమంలో టెర్రరిజం పట్ల భారత్ తన వైఖరిని వెల్లడించింది.
ఉగ్రవాదాన్ని ఏ రూపంలోనూ సమర్థించలేం : ఇండియా
న్యూయార్క్ పర్యటనలో ఉన్న రాజ్యసభ ఎంపీ సికందర్ కుమార్ నేతృత్వంలోని భారత పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం ఐక్యరాజ్యసమితి ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యాలయం (UNOCT) యాక్టింగ్ అండర్ సెక్రటరీ జనరల్ అలెగ్జాండర్ జుయెవ్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించింది. ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యల్లో భారత్, ఐరాస ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యాలయం మధ్య సహకారాన్ని మరింత ప్రభావవంతంగా, పటిష్ఠంగా మార్చడంపై ఈ సమావేశంలో సవిరంగా చర్చించింది. ఈ సమావేశం, సదస్సుల సందర్భంగా భారత పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం ఉగ్రవాదం పట్ల భారత్ వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఏ రూపంలోనూ, ఏ రీతిలోనూ సమర్థించలేమని పేర్కొంది. ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత, సీమాంతర ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లపై ప్రపంచ సమాజం ఏకతాటిపై నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకోవాలని వెల్లడించింది.
'టెర్రరిజం వల్ల భారత్ చాలా తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటోంది'
ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ పోరాటంలో ప్రపంచ సామర్థ్య నిర్మాణం, సాంకేతిక సహకారానికి భారత్ దృఢంగా కట్టుబడి ఉందని భారత పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం తెలిపింది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల దుర్వినియోగం, అక్రమ ఆర్థిక ప్రవాహాలను నిరోధించడానికి అంతర్జాతీయ సమన్వయం కూడా అత్యవసరమని పేర్కొంది. ఉగ్రవాదం వల్ల భారత్ చాలా కాలంగా తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటోందని వెల్లడించింది. అందువల్ల ప్రపంచ వేదికలపై ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి నియమాల ఆధారిత వ్యవస్థ అవసరమని నొక్కి చెప్పింది. ఐక్యరాజ్యసమితి ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యాలయంతో నిఘా సమాచారాన్ని పంచుకోవడం, సైబర్ స్పేస్లో ఉగ్రవాద వ్యాప్తిని అరికట్టడం, చట్టపరమైన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో భారత్ చేస్తున్న నిరంతర కృషిని ప్రతినిధి బృందం ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. సరిహద్దు ఉగ్రవాద స్థావరాలను పూర్తిగా నిర్మూలించే వరకు శాశ్వత శాంతి అసాధ్యమని అభిప్రాయపడింది.
పాక్ను ఎండగట్టిన భారత్
అంతకుముందు రోజు కూడా ఐరాస వేదికగా ఉగ్రవాదంపై భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉగ్రవాదం పట్ల పాక్ అవలంభిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిపై మండిపడింది. పాకిస్థాన్ తాను సృష్టించిన ఉగ్రవాదంపై ఇప్పుడు పూర్తిగా నియంత్రణను కోల్పోయిందని ఆరోపించింది. ఆ ఉగ్రవాదం ఇప్పుడు తన సృష్టికర్తనే (పాక్ను ఉద్దేశించి) వెంటాడుతోందని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ దారుణమైన వాస్తవాన్ని పాక్ నాయకత్వమే బహిరంగంగా అంగీకరిస్తోందని వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో భారత ఐరాస మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పాక్ టెర్రరిజంపై ద్వంద్వ ప్రమాణాలతో కూడుకున్న వాదనలు వినిపిస్తోందని రఘూ పూరీ విమర్శించారు. ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహమ్మద్ వ్యవస్థాపకుడు మసూద్ అజహర్కు రివార్డు అందించిన ఘనత పాకిస్థాన్దేనని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచం 9/11, 26/11, పహల్గాం ఉగ్రదాడులను మర్చిపోలేదని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదాన్ని అంతమొందించడానికి తీసుకోదగిన చర్యలు అనే అంశంపై ఐరాస సర్వప్రతినిధి సభ ఆరో కమిటీ సమక్షంలో పాకిస్థాన్ చేసిన ప్రకటనకు స్పందనగా భారత ఐరాస మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ ఈ మేరకు సమాధానమిచ్చారు. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని తుదముట్టించాలని చెబుతోందని, అయితే దాని చర్యలు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని కేవలం ప్రకటనలతో ఓడించలేమని, అందుకు పక్కా చర్యలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
రేపు దిల్లీలో సీజేపీ నిరసనలు- భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు
విపక్ష ఎంపీలను అరెస్ట్ చేయడం, చర్చలకు నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం: కాంగ్రెస్