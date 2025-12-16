Telangana Panchayat Elections Results2025

ప్రపంచ ఉగ్రవాదనికి కేంద్ర బిందువు పాక్- జమ్ముకశ్మీర్​ ఎప్పటికీ భారత్​లో భాగమే : పర్వతనేని హరీశ్‌

ఐరాస భద్రతామండలిలో పాక్​కు భారత్​ చురకలు

India Slams Pak In UNSC
India Slams Pak In UNSC (UNAMA)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 7:37 AM IST

Choose ETV Bharat

India Slams Pak In UNSC : జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై అంతర్జాతీయ వేదికగా మరోసారి పాక్​కు భారత్​ చరుకలు వేసింది. తరచుగా పాక్​ చేస్తున్న వాదలను ఆధారరహితమైనవిగా కొట్టివేసింది. జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ గతంలోనూ, ఇప్పుడూ, భవిష్యత్తులోనూ భారత్‌లో అంతర్భాగమే అని ఐరాసలోని భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్‌ గట్టిగా బదులిచ్చారు. అలాగే పాకిస్థాన్​ను ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువుగా పేర్కొన్నారు. సోమవారం ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'అంతర్జాతీయ సమావేశంలో జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని పాక్ ప్రస్తావించింది. భారత్ ప్రజలకు హాని కలిగించడమే లక్ష్యంగా పాకిస్థాన్ ఇలా ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికను దుర్వినియోగం చేస్తోంది. భద్రతా మండలిలో తాత్కాలిక సభ్యుడిగా ఉన్న దేశం, ప్రతి సమావేశంలోనూ తన విభజనాత్మక అజెండాను ముందుకు నెట్టి, భారత్‌పై ద్వేషాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఇది తన అంతర్జాతీయ బాధ్యతలను నెరవేర్చగలదని ఆశించడం అసాధ్యం. పాకిస్థాన్ దీర్ఘకాలంగా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశం. అలాంటి దేశంతో సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపవేయడం పూర్తిగా సముచిత నిర్ణయమే అవుతుంది. 65 సంవత్సరాల క్రితం భారత్​ సద్భావన, స్నేహ స్ఫూర్తితో ఈ ఒప్పందంలో చేరింది. కానీ గత ఆరున్నర దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్ మూడు యుద్ధాలు, వేల సంఖ్యలో ఉగ్రదాడులు నిర్వహిస్తూ ఈ ఒప్పంద స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘించింది. గత నాలుగు దశాబ్దాల్లో పాకిస్థాన్ ప్రోత్సహించిన ఉగ్రవాదం వల్ల పది వేల మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇటీలవ జరిగిన పహల్గాం ఘటనే అందుకు నిదర్శనం. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి నిరంతర మద్దతు ఇస్తోందనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది' అని పర్వతనేని హారిశ్ పేర్కొన్నారు.

పాకిస్థాన్ అంతర్గత రాజకీయ పరిస్థితులపై కూడా పర్వతనేని హారిశ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ను జైలుకు పంపి, అతడికి విరోధి అయిన అసీమ్‌ మునీర్‌కు సర్వాధికారాలు ఇచ్చిన ఘనత ఆ దేశానికే దక్కుతుందని చురకలంటించారు. 'ఒక మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను జైలులో పెట్టడం, అధికార పార్టీపై నిషేధం విధించడం. 27వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సైన్యం రాజ్యాంగ తిరుగుబాటును సృష్టించడం. సాయుధ దళాల అధిపతి అసిమ్ మునీర్‌కు జీవితకాల రక్షణ (ఇమ్యూనిటీ) కల్పించడం. ఇవి ప్రజల సంకల్పాన్ని గౌరవించే పాకిస్థాన్‌కు ఇదొక ప్రత్యేక పద్ధతి. ఇక పాకిస్థాన్ ప్రోత్సహించిన ఉగ్రవాదాన్ని అన్ని రూపాల్లో, విధానాల్లో భారత్ తన సంపూర్ణ శక్తితో ఎదుర్కొంటుంది' అని హారిశ్ పేర్కొన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌ను పరిష్కరించని వివాదంగా పేర్కొంటూ, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ నిలిపివేతను పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి విమర్శించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపైనే హారిశ్ తీవ్రంగా స్పందించారు.

సవాళ్లను ఎదుర్కొవడానకిి సంస్కరణలు అవసరం : హారిశ్
ప్రపంచ సవాళ్లను సమర్థవంతగా పరిష్కరించడానికి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి సంస్కరణలకు భారత్​ పిలుపునిచ్చింది. ఇది ప్రపంచానికి అత్యవసరమని హారిశ్ తెలిపారు. ఎనిమిది దశాబ్దాల నాటి పద్ధతులు అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రతను కాపాడుకునే సంస్థ సామర్థ్యానికి అడ్డంకులుగా మారుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత భద్రతా మండలి విధానం చాలావరకు స్తంభించిపోయిందని తెలిపారు. తాతామామల కోసం నిర్మించిన వ్యవస్థలతో మన మనవళ్లకు భవిష్యత్తులో సరిపోయేలా సృష్టించలేమని అన్నారు. ఆధునిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో కౌన్సిల్‌ను ఉద్దేశ్యానికి తగినట్లుగా సంస్కరించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు. భద్రతా మండలిని సంస్కరించడం ప్రపంచవ్యాప్త అత్యవసరమని అన్నారు. సంస్కరణలపై ఇంటర్‌గవర్నమెంటల్ నెగోషియేషన్స్ (IGN) ఫ్రేమ్‌వర్క్ అర్థవంతమైన రీతిలో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.

