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'PoKలో హక్కుల అణచివేతకు ప్రపంచమే సాక్షి'- ఐరాసలో పాక్‌పై భారత్ ఫైర్

పీఓకేలో కశ్మీరీల ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనపై ఐరాస వేదికగా గళమెత్తిన భారత్- భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం, మిలిటరీ దశాబ్దాలుగా తీవ్రంగా అణచివేస్తోందని విమర్శ

India slams Pakistan UNSC
Ambassador Harish Parvathaneni, India’s Permanent Representative at the United Nations ((Photo/ X@IndiaUNNewYork))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 8:54 AM IST

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India slams Pakistan UNSC : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో దాయాది దేశం దుశ్చర్యలపై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. పీఓకేలో స్థానిక ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాస్తూ స్వేచ్ఛను అణచివేస్తున్న పాకిస్థాన్ వైఖరిపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (UNSC) వేదికగా ధ్వజమెత్తింది. పీఓకేలో హక్కుల అణచివేతకు ప్రపంచమే సాక్షి అని భారత్ మండిపడింది. 'వివాదాల శాంతియుత పరిష్కార ప్రక్రియలను బలోపేతం చేయడం' అనే అంశంపై భద్రతా మండలిలో జరిగిన చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని కీలక ప్రసంగం చేశారు.

పీఓకేలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ ఘటనలు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ అసలు స్వరూపాన్ని తేటతెల్లం చేస్తున్నాయని చెప్పారు.
"పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో నివసిస్తున్న ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను కాలరాస్తున్న తీరును ప్రపంచమంతా గమనిస్తోంది. ఇవి ఏదో అనుకోకుండా, అక్కడక్కడా జరుగుతున్న విడివిడి సంఘటనలు కావు. దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్ అధికార వ్యవస్థ పీఓకే ప్రజలపై పక్కా ప్రణాళికతో సాగిస్తున్న అణచివేత కుట్రలో భాగమే" అని ఐరాసలో హరీశ్ పర్వతనేని చెప్పారు.

పీఓకేలో ప్రజల హక్కుల పోరాటాలను పాక్ సైన్యం బలవంతంగా అణచివేస్తోందని హరీశ్ దుయ్యబట్టారు. నిరసన తెలిపే వారిని జైళ్లల్లో పెడుతూ ప్రజాస్వామిక గొంతులను నొక్కేస్తోందని ఎండగట్టారు. పాకిస్థాన్ వైఖరి కేవలం పీఓకేలోనే కాకుండా ఆ దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా తీవ్రమైన అణచివేత కొనసాగుతోందన్నారు. పాకిస్థాన్ తమ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా తుంగలో తొక్కుతుందో హరీశ్ కొన్ని ఉదహారణలను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. మాజీ ప్రధానితో సహా పలువురు ప్రజాస్వామ్య నాయకులను జైళ్లలో బంధించడం, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీని రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఎన్నికల బరి నుంచి తొలగించడం, 27వ రాజ్యాంగ సవరణ వంటి చర్యల ద్వారా పాక్ మిలటరీ రాజ్యాంగ కుట్రకు తెరలేపి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా అణచివేయడం వంటి చర్యలు పాకిస్థాన్‌లో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల ఉనికినే లేకుండా చేశాయని ఆయన తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

ఐక్యరాజ్యసమితిపై వైఖరిపై పర్వతనేని ఫైర్ఐక్యరాజ్యసమితి ద్వంద్వ వైఖరిని అనుసరిస్తోందని పర్వతనేని హరీశ్ చురకలు అంటించారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చిన్నపాటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు జరిగితే తీవ్రంగా స్పందించే అంతర్జాతీయ సమాజం, ఐక్యరాజ్యసమితి పాకిస్థాన్‌లో జరుగుతున్న దారుణమైన అణచివేతపై మౌనం వహించడాన్ని భారత్ ప్రశ్నించింది. ‘ప్రపంంచంలోని ఇతర దేశాల్లో ఇలాంటి పరిణామాలు జరిగితే ఐక్యరాజ్యసమితి తీవ్రంగా విమర్శిస్తుంది. కానీ, పాకిస్థాన్‌లో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు, నిర్బంధాలు ఐరాస దృష్టికి రాకపోవడం అత్యంత విచారకరం’ హరీశ్ పర్వతనేని అన్నారు.

పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ వేదికలపై మతపరమైన భావోద్వేగాలను వాడుకుంటూ దౌత్యపరమైన ప్రయోజనాలు పొందాలని చూస్తోందని హరీశ్ విమర్శించారు. సొంత దేశంలో రోజురోజుకూ దిగజారుతున్న పరిస్థితులను పక్కదారి పట్టించేందుకు, దేశీయంగా రాజకీయ ప్రయోజనాలు పొందేందుకు పాకిస్థాన్ మతపరమైన అంశాలను వాడుకుంటోందని దుయ్యబట్టారు. ఐరాస సభ్యదేశాలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నించడం మానుకుని, పాకిస్థాన్ తన అంతర్గత సమస్యలపై, ప్రజల నిజమైన కష్టాలపై దృష్టి పెడితే మంచిదని హితవు పలికారు.

భద్రతా మండలిని పాకిస్థాన్ తన విచ్ఛిన్నకర అజెండా వ్యాప్తికి ఉపయోగించడాన్ని భారత్ తప్పుబట్టింది. కశ్మీర్ ప్రాంతం ఎప్పటికీ భారత్‌లో భాగమే అని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిజాన్ని పాకిస్థాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరిస్తోందని, కశ్మీర్ విషయంలో తేలాల్సిన ఏకైక అంశం ఏంటంటే భారత సార్వభౌమత్వ పరిధిలోకి వచ్చే భూభాగాన్ని పాకిస్థాన్ అక్రమంగా, బలవంతంగా ఆక్రమించి ఉంచడమని స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న భారత భూభాగాన్ని ఖాళీ చేయడమే మిగిలి ఉన్న ఏకైక సమస్య అని భారత్ ఐరాస వేదికగా ఖరాఖండిగా చెప్పింది. పాకిస్థాన్ సాగిస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని భారత్ తీవ్రంగా విమర్శించింది.

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TAGGED:

POK HUMAN RIGHTS SUPPRESSION
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