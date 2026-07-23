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జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్​లో అంతర్భాగమే : సరిహద్దు ఉగ్రవాదంపై ఐరాసలో దాయాదికి కౌంటర్

ఐరాస వేదికగా పాక్‌పై భారత్ ఫైర్- సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని విదేశాంగ విధానంగా పాక్ వాడుతోందని ఎద్దేవా- సింధూ జలాల ఒప్పందంపై తమ వైఖరి మారదని వెల్లడి

India's Permanent Representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni
India's Permanent Representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni India's Permanent Representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 11:45 AM IST

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India Slams Pakistan At UNSC : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా పాకిస్థాన్‌కు మరోసారి భారత్ చురకలంటించింది. సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని దాయాది దేశం విదేశాంగ విధానంగా ఉపయోగిస్తోందని మండిపడింది. జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని, ఎప్పటికీ భారత్‌ నుంచి విడదీయరాని భూభాగంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. సింధూ జలాల ఒప్పందంపై భారత్ వైఖరి స్పష్టంగా, స్థిరంగా ఉందన్నారు. సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ప్రభుత్వ విధాన సాధనంగా పాక్ నిత్యం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పరస్పర విశ్వాసం, సద్భావనల ఆధారంగా సహకారాన్ని ఆశించలేమని ఎద్దేవా చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి బహిరంగ చర్చలో ఈ మేరకు ఐరాసలో శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఐరాస వేదికగా పాక్‌కు చురకలు
ఐక్యరాజ్యసమితిలో పాకిస్థాన్ శాశ్వత ప్రతినిధి అసిమ్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ ప్రసంగిస్తూ భారత్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడం ద్వారా భారత్ నీటిని ఆయుధంగా వాడుకుంటోందని అన్నారు. ఈ చర్య చట్టవిరుద్ధమని విమర్శించారు. ఈ ఒప్పందం నిలిపివేత 24 కోట్లకుపైగా పాకిస్థాన్ పౌరుల జీవనోపాధికి ముప్పు కలిగిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌కు ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్‌ను వేలెత్తి చూపుతూ నిరాధార ఆరోపణలు చేయడం మానేసి, పాక్‌ ముందుగా తమ దేశంలోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని అన్నారు.

'పరస్పర విశ్వాసంతో రెండు దేశాల మధ్య సహకారం సాధ్యం'
"జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమే. అది దేశంలో విడదీయరాని భూభాగంగా ఉంది. ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. ఇది రాజ్యాంగపరమైన, చట్టపరమైన వాస్తవం. జమ్మూకశ్మీర్ విషయంలో మిగిలి ఉన్న ఏకైక సమస్య పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే) మాత్రమే. దీనిని పాకిస్థాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరిస్తోంది. సింధూ జలాల ఒప్పందంపై భారత్ వైఖరి స్పష్టంగా, స్థిరంగా ఉంది. సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని పాక్ తమ విదేశాంగ విధానంగా ఉపయోగిస్తోంది. పరస్పర విశ్వాసం, సత్సంకల్పంతోనే రెండు దేశాల మధ్య సహకారం సాధ్యం అవుతుంది" అని పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.

సహజ వనరుల అక్రమ దోపిడీ, రవాణా కొన్ని పరిస్థితుల్లో సాయుధ గ్రూపులకు నిధులు సమకూర్చడానికి దోహదపడి సంఘర్షణలను కారణమవుతాయని పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే సహజ వనరులు ప్రాథమికంగా సార్వభౌమ దేశాల అభివృద్ధికి, శ్రేయస్సుకు చోదక శక్తిగా పనిచేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. సహజ వనరుల నిర్వహణ ప్రాథమిక బాధ్యత సార్వభౌమ దేశాలదేనని పేర్కొన్నారు.

కాగా, సింధూ జలాల ఒప్పందం భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య 1960లో కుదిరింది. ఈ డీల్‌కు వరల్డ్ బ్యాంక్ మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. అప్పటి భారత ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, పాక్ అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్‌లు ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ డీల్ ప్రకారం సింధూ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని ఆరు ప్రధాన నదుల జలాలను రెండు దేశాలు పంచుకోవాలి. సింధూ, జీలమ్, చీనాబ్ నదులపై ప్రధాన హక్కులు పాక్‌కు ఉన్నాయి. రవి, బియాస్, సట్లెజ్ నదుల వినియోగ హక్కులు భారత్‌కు దక్కాయి. అలాగే జల వినియోగం, డేటా పంచుకోవడం, ఆనకట్టల నిర్మాణం, వివాద పరిష్కార విధానాలపై కూడా ఈ ఒప్పందంలో స్పష్టమైన నిబంధనలున్నాయి.

సింధూ జలాల ఒప్పందం రద్దు
అయితే గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాం ప్రాంతంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్-పాక్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనకు పాకిస్థాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలే కారణమని భారత్ ఆరోపణలు చేసింది. అనంతరం పాకిస్థాన్‌పై పలు కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని కూడా నిలిపివేసింది. ఈ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ డీల్‌ను ఏకపక్షంగా నిలిపివేయడం సాధ్యమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తినా, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశంతో సాధారణ సహకారం కొనసాగించడం సాధ్యం కాదని భారత్ పేర్కొంది. జాతీయ భద్రతే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేసింది. మరోసారి ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా సింధూ జలాల ఒప్పందం తమ వైఖరి మారదని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది.


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TAGGED:

INDIA ON PAKISTAN TERRORISM
PAK INDIA RELATIONS
INDIA ON JAMMU KASHMIR
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INDIA SLAMS PAKISTAN AT UNSC

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