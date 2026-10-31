'ఇంధన సరఫరాలో ఆంక్షలు, అడ్డంకులు వద్దు'- జీ20 వేదికగా భారత్ గళం
Jaishankar On Oil Crisis : అమెరికాలో జరిగిన జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో జైశంకర్ ప్రసంగించారు. చమురు సరఫరాలో ఆంక్షలు, రవాణా మార్గాల అడ్డంకులపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
జైశంకర్ (IANS)
Published : October 31, 2026 at 7:09 AM IST
ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో ఆంక్షలు, రవాణా మార్గాల్లో అడ్డంకుల ద్వారా అంతరాయాలు సృష్టించడంపై భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. చమురు, ఇంధన వాణిజ్యం, మౌలిక సదుపాయాలపై ఉద్దేశపూర్వక దాడులు చేయడం.. ధరలను తమ అదుపులో ఉంచుకునేందుకు అనుసరిస్తున్న వ్యూహమని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ విమర్శించారు. అలాగే అంతర్జాతీయ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సైనిక చర్యల కంటే దౌత్యపరమైన చర్చలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు సైనిక పరిష్కారాలు పనిచేయవని, దౌత్యానికి అవకాశం కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జరిగిన జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.