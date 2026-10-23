మాకు నీతులు చెప్పే అర్హత పాక్కు లేదు : ఐరాస వేదికగా భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఐరాస వేదికగా దాయాది దేశం పాక్ దుర్భుద్ధిని భారత్ ఎండగట్టింది. పాక్ తమ దేశంలో మైనారిటీలను రక్షించడంలో విఫలమైందని మండిపడింది.
Published : October 23, 2026 at 9:50 AM IST
India Slams Pakistan At UN : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా మైనారిటీల పట్ల పాకిస్థాన్ అనుసరిస్తున్న తీరుపై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. మత స్వేచ్ఛ, అంత్యక్రియల హక్కులు, మైనారిటీల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై భారత్కు నీతులు చెప్పే అర్హత పాక్కు లేదని ఎద్దేవా చేసింది. తమ దేశంలోని (పాక్లోని) మైనారిటీలను రక్షించడంలో ఇస్లామాబాద్ విఫలమైందని ఆరోపించింది. మత స్వేచ్ఛ, అంత్యక్రియల హక్కులపై జరిగిన ఇంటరాక్టివ్ సంభాషణలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి భావికా మంగళానందన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
'మానవాళి భాదలను రాజకీయం చేయొద్దు'
కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో చోటుచేసుకున్న వివక్ష, లోపాలు కేవలం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో (గ్లోబల్ సౌత్) మాత్రమే జరిగినట్లు ఐరాస నివేదిక చూపించడాన్ని భావికా మంగళానందన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలలో జరిగిన అటువంటి ఘోరాలను నివేదిక పూర్తిగా విస్మరించిందని ఆక్షేపించారు. మానవ బాధలను రాజకీయం చేయవద్దని హెచ్చరించారు. మానవాళి పడిన బాధలను, ప్రాణ నష్టాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడం సరికాదని హితవు పలికారు. మత స్వేచ్ఛపై ఇచ్చే నివేదికలు పక్షపాతం లేకుండా నిష్పాక్షికంగా ఉండాలని అన్నారు. ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియల హక్కులపై నివేదిక వైఖరిని ప్రశ్నించారు. ఉగ్ర దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల హక్కుల కంటే, దాడులకు పాల్పడిన నేరస్థుల హక్కులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఒక ఉగ్రవాది అమాయక ప్రజలను చంపడమే కాకుండా, ఆ దేశ మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాడు. మానవుల జీవించే హక్కును కాలరాసే టెర్రరిస్టుల హక్కుల కోసం చేసే తీవ్రమైన వాదనలు, ఉగ్రవాద బాధితులకు అదే విధంగా వర్తించకపోవడం విచారకరం. 1999లో జరిగిన కార్గిల్ యుద్ధంలో మరణించిన తమ సొంత సైనికుల మృతదేహాలను కూడా స్వీకరించని పాకిస్థాన్ మత స్వేచ్ఛ, అంత్యక్రియల హక్కుల గురించి సిగ్గు లేకుండా ఉద్వేగంతో మాట్లాడటం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. కార్గిల్ వార్ సమయంలో మరణించిన చాలా మంది పాక్ సైనికులకు సైనిక లాంఛనాలతో, ఇస్లామిక్ సంప్రదాయాల ప్రకారం భారత ఆర్మీ అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. " అని ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి భావికా మంగళానందన్ పేర్కొన్నారు.
మీ పీఓకేలో సంగతి చూసుకోండి : మంగళానందన్
భారత కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన జమ్ముకశ్మీర్ గురించి వ్యాఖ్యానించడం మానేసి, తమ ఆక్రమణలో ఉన్న పీఓకేలోని పరిణామాలపై పాక్ దృష్టి సారించాలని మంగళానందన్ హితవు పలికారు. పాకిస్థాన్లో మైనారిటీల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మైనారిటీల జనాభా రోజురోజుకూ తగ్గిపోతోందని అన్నారు. మైనారిటీల హక్కులు నిరంతరం ఉల్లంఘణనకు గురవుతున్నాయని ఆరోపించారు. "ఇండియాలోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన జమ్ముకశ్మీర్లో ఏమి జరుగుతోందనే దానిపై పాక్కు తీవ్రమైన ఆసక్తి ఉంది అయితే వాస్తవానికి తమ ఆక్రమణలో ఉన్న పీఓకేలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై పాకిస్థాన్ దృష్టి పెట్టాలి. పాకిస్థాన్ మైనారిటీల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆందోళనకరం. ఆ దేశంలో మైనారిటీల సంఖ్య అంతకంతకూ తగ్గిపోతోంది. మైనారిటీల హక్కులు నిరంతరం ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నాయి. సొంత దేశంలో మైనారిటీల భద్రతను గాలికొదిలేసిన పాకిస్థాన్కు భారత్కు నీతులు చెప్పే అర్హత లేదు." అని మంగళానందన్ స్పష్టం చేశారు.
అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం
ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఒక సర్వమత సమ్మేళనం (సమావేశం) జరిగింది. పాక్లో హిందూ బాలికల అపహరణలు, బలవంతపు మత మార్పిడులు, వివాహాలు, అలాగే సింధ్లో మైనారిటీలను రక్షించడానికి ఉద్దేశించిన చట్టాల అమలు తీరుపై ఆ మీటింగ్లో పాల్గొన్నవారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. క్రిస్టియన్ స్టడీ సర్కిల్ నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి రాజకీయ ప్రతినిధులు, మత పెద్దలు, న్యాయవాదులు, సామాజిక కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. ఉగ్రవాదం, మత వివక్షలను పరిష్కరించడానికి సమన్వయ ప్రయత్నాలు జరగాలని వారంతా పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు, పాక్లో మైనారిటీల చట్టపరమైన రక్షణ లేకపోవడం వల్ల వివాహాల ద్వారా బలవంతపు మత మార్పిడులు జరుగుతున్నాయని, ఇద ముఖ్యంగా హిందూ, క్రైస్తవ వర్గాలను ప్రభావితం చేస్తోందని ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయానికి చెందిన నిపుణులు హెచ్చరించారు. మత మార్పిడి స్వచ్ఛందంగా జరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు. సింధ్లో పేదరికం, వివక్ష కారణంగా టీనేజ్ బాలికలు వేధింపులకు, మానసిక క్షోభకు, సామాజిక వివక్షకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాక్లో మైనారిటీ హక్కులపై ఐరాస వేదికగా భారత్ ప్రతినిధి ఎండగట్టారు.
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