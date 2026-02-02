ETV Bharat / international

'సింధూ జలాల ఒప్పందంపై COA విచారణ'- తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్‌

సింధూ జలాల ఒప్పందానికి సంబంధించి కొత్తగా విచారణ చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించిన కోర్ట్‌ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్‌- దీన్ని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన భారత్‌

India on Indus Water Treaty
India on Indus Water Treaty (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India on Indus Water Treaty : సింధూ జలాల ఒప్పందంపై మళ్లీ విచారణ చేపట్టనున్నట్లు కోర్ట్ ఆఫ్​ ఆర్బిట్రేషన్ తెలిపిన వేళ, భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ విచారణలో తాము పాల్గొనబోమని స్పష్టం చేసింది. భారత్‌- పాకిస్థాన్‌ సింధు జలాల ఒప్పందానికి (IWT) సంబంధించి కొత్త విచారణలు, ఆదేశాలతో హేగ్‌లోని అంతర్జాతీయ ఆర్బిట్రేషన్‌ కోర్ట్‌ (COA) ముందుకు సాగుతున్న వేళ, ఈ విచారణల చట్టబద్ధతను గుర్తించబోమని భారత్‌ తేల్చిచెప్పింది. జల విద్యుత్ కేంద్రాల కార్యాచరణ పాండేజ్ లాగ్‌బుక్‌లను సమర్పించాలని వారం క్రితం COA భారత్‌కు తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 2-3 తేదీల్లో ఈ కేసును విచారిస్తామని కోర్టు తెలిపింది. భారత్‌ ఇంతవరకు ఎలాంటి ప్రతివాద నివేదికను దాఖలు చేయలేదని పేర్కొంది.

భారత్‌ స్పందించాల్సిన అవసరమే లేదని స్పష్టం
అయితే, COA వ్యాఖ్యలపై భారత్‌ మండిపడింది. చట్టవిరుద్ధంగా ఏర్పాటైన COA, అసంబద్ధమైన విచారణలను కొనసాగిస్తోందని పేర్కొంది. CoA చట్టబద్ధతను తాము గుర్తించనందున, దాని ఆదేశాలపై స్పందించబోమని తేల్చిచెప్పింది. అదనంగా I.W.Tని నిలిపివేసినందున భారత్‌ స్పందించాల్సిన అవసరమే లేదని స్పష్టంచేసింది.

భారత్​ నిర్ణయం పట్ల పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఆందోళన
మరోవైపు సింధూ జలాల ఒప్పందం (IWT) విషయంలో భారత్​ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు పాకిస్థాన్​ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్​. ఈ ప్రాంతంలో నీటి భద్రత బాధ్యతాయుతమైన, చట్టబద్ధమైన సరిహద్దుల మధ్య సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు.

"మా ప్రాంతంలో నీటి భద్రత బాధ్యతాయుతమైన, చట్టబద్ధమైన సరిహద్దు సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 1960 సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని ప్రభావితం చేసే భారత ఏకపక్ష చర్యలపై పాకిస్థాన్ ఆందోళన చెందుతోంది. నీటిని ఎప్పుడూ బలవంతపు సాధనంగా ఉపయోగించకూడదు. పాకిస్థాన్‌కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధ సాధనంగా నీటిని ఉపయోగించడాన్ని ఆపివేయాలి. ఎందుకంటే నదీ ప్రవాహాల అంతరాయం సింధు బేసిన్‌పై ఆధారపడిన దేశంలో లక్షలాది మంది జీవితాలు, జీవనోపాధి, ఆహార వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తుంది."

--షెహబాజ్ షరీఫ్, పాకిస్థాన్​ ప్రధానమంత్రి

నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించలేవంటూ IWTని నిలిపివేత
గతేడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించిన నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్​కు వ్యతిరేకంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది భారత్. అందులో భాగంగానే 1960 నాటి IWTని నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. పాకిస్థాన్‌కు జలాలను తరలించే సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపేస్తూ నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించలేవని వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడానికి భారత్​ తన సార్వభౌమ హక్కును ఉపయోగించుకుంది.

జలాలను పంచుకోవడం కోసం
సింధు, దాని ఉపనదుల జలాల విభజన కోసం ప్రపంచబ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంతో భారత్- పాకిస్థాన్‌ల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. దీనిపై 1960 సెప్టెంబరులో అప్పటి భారత ప్రధానమంత్రి జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ, పాకిస్థాన్‌ అధ్యక్షుడు అయూబ్‌ఖాన్‌ సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం సింధు ఉప నదుల్లో తూర్పున పారే బియాస్, రావి, సట్లెజ్‌ నదులపై భారతదేశానికి హక్కులు లభించగా, వీటి సగటు వార్షిక ప్రవాహం 33 మిలియన్‌ ఎకరాల అడుగులు (ఎమ్‌ఏఎఫ్‌)గా ఉంది. ఇక సింధు నదితోపాటు దాని పశ్చిమ ఉపనదులైన జీలం, చీనాబ్‌లపై పాకిస్థాన్‌కు హక్కులు దక్కగా, వీటి సామర్థ్యం 135 ఎమ్‌ఏఎఫ్‌గా ఉంది. ఈ నదీ జలాల వినియోగ సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి ఒప్పందం కింద ఓ సహకార యంత్రాంగాన్ని రూపొందించారు. ఈ విషయంలో రెండు దేశాల మధ్య సహకారం కొనసాగేందుకు 'శాశ్వత సింధు కమిషన్‌ (పీఐసీ)'ను నెలకొల్పారు. దీనికి రెండు దేశాల నుంచి కమిషనర్లు బాధ్యులుగా ఉన్నారు. ఒప్పందం అమలు గురించి ఏటా సమావేశాలు జరుగుతాయి.

TAGGED:

INDIA ON INDUS WATER TREATY
INDIA DECISION INDUS WATER TREATY
PAKISTAN ON INDUS WATER TREATY
INDUS WATER TREATY HEARINGS
INDIA ON INDUS WATER TREATY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.