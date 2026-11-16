సెమీకండక్టర్లు, ఏఐ భద్రతపై కీలక ముందడుగు- అమెరికా డిక్లరేషన్పై భారత్ సంతకం
India US AI Supply Chain Deal : శాన్ఫ్రాన్సిస్కో డిక్లరేషన్పై భారత్ సంతకం చేసింది.
Published : November 16, 2026 at 6:53 AM IST
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంలో పోటీ తీవ్రతరమవుతున్న వేళ భారత్ కీలక అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యానికి సిద్ధమైంది. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సెమీకండక్టర్లు, కీలక ఖనిజాలు, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన సరఫరా గొలుసుల భద్రతను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో అమెరికా చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భారత్ భాగస్వామిగా చేరింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా ప్రతిపాదించిన 'శాన్ఫ్రాన్సిస్కో డిక్లరేషన్ ఆన్ ది సెక్యూర్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎండ్యూరింగ్ ప్రాస్పరిటీ'పై భారత్ సంతకం చేసినట్లు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ వెల్లడించింది. చైనా నుంచి పెరుగుతున్న ఆర్థిక, సాంకేతిక పోటీ నేపథ్యంలో కీలక రంగాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని పెంచుకోవడం ఈ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశం.