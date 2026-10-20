'ఉగ్రవాదుల చేతుల్లోకి ఆయుధ సాంకేతికత'- ప్రపంచ దేశాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న భారత్
ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీలో భారత ఎంపీ అలోక్ కుమార్ సుమన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఉగ్రవాదులు సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాలను పొందకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు
Published : October 20, 2026 at 10:03 AM IST
India On Weapons Technology : ఉగ్రవాదుల చేతుల్లోకి సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాలు చేరే ప్రమాదంపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అణు, రసాయన, జీవ ఆయుధాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ విషయంలో ప్రపంచ దేశాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చింది. ముఖ్యంగా గతంలో అణ్వాయుధ వ్యాప్తికి పాల్పడిన చరిత్ర ఉన్నవారికి లేదా ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలున్న వ్యక్తులు, సంస్థలకు ఇలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి (ఐరాస) జనరల్ అసెంబ్లీ తొలి కమిటీలో భారత్ తరఫున లోక్సభ ఎంపీ అలోక్ కుమార్ సుమన్ పాకిస్థాన్ ఉద్దేశించి ఈ ప్రకటన చేశారు. నిరాయుధీకరణ, అంతర్జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించే ఈ కమిటీ వేదికగా ఉగ్రవాద ముప్పును ప్రస్తావించారు.
అంతర్జాతీయ భద్రతకు ఉగ్రవాదం ఇప్పటికీ ప్రధాన సవాలుగా కొనసాగుతోందని అలోక్ కుమార్ సుమన్ పేర్కొన్నారు. సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాలు ఉగ్రవాదులు, ప్రభుత్వేతర శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదంపై భారత్ తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతోందని తెలిపారు. రెండు రకాలుగా ఉపయోగించగలిగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఇతర సున్నితమైన సాంకేతిక పరికరాలు, పరిజ్ఞానాన్ని బదిలీ చేసే విషయంలో సభ్య దేశాలు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా గతంలో ఆయుధాల వ్యాప్తికి పాల్పడిన చరిత్ర ఉన్నవారికి లేదా ఉగ్రవాద సంబంధాలున్నవారికి ఈ పరిజ్ఞానం చేరకుండా పర్యవేక్షణ పెంచాలని కోరారు. భారత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పాకిస్థాన్ను పరోక్షంగా ఉద్దేశించినవిగా భావిస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ అణు కార్యక్రమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన శాస్త్రవేత్త అబ్దుల్ ఖదీర్ ఖాన్ అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్కు నాయకత్వం వహించారు.
#IndiaAtUN Member of Parliament, @dralokksuman, delivered 🇮🇳’s statement on "Other WMDs" at the UNGA First Committee. ➡️ 🇮🇳 reaffirmed its commitment to the full, effective and non-discriminatory implementation of the Chemical and Biological Weapons Conventions. ➡️ 🇮🇳 highlighted the need for taking into account science and technology developments, as well as growing risks from non-state actors. ➡️ 🇮🇳 underscored the need to strengthen international cooperation and assistance, and highlighted risks of WMDs falling into the hands of terrorists. @PMOIndia @MEAIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 19, 2026