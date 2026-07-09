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'ఆ టారిఫ్‌లపై అమెరికా వైఖరి అస్థిరం'- US తీరుపై భారత్​ అభ్యంతరం

వెట్టిచాకిరికి సంబంధించిన అమెరికా సుంకాల ప్రతిపాదనపై భారత్‌ అభ్యంతరం- అమెరికాకు అవసరమైన 1,600 ఉత్పత్తులకు మినహాయింపు ఇవ్వడాన్ని తప్పుబట్టిన వాణిజ్య శాఖ

India On Us Labour Force Tariffs
India On Us Labour Force Tariffs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 11:07 AM IST

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India On Us Labour Force Tariffs : వెట్టిచాకిరి చేసే కార్మికులతో తయారైన వస్తువులపై అదనపు దిగుమతి సుంకాలను విధించాలన్న అమెరికా ప్రతిపాదనపై భారత్​ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయంలో అమెరికా వైఖరి అస్థిరంగా ఉందని విమర్శించింది. అమెరికాకు అవసరమైన 1,600 ఉత్పత్తులకు మినహాయింపు ఇవ్వడాన్ని తప్పుబట్టింది. యూఎస్‌ ట్రేడ్‌ రిప్రజెంటేటివ్‌(యూఎస్‌టీఆర్‌) నిర్వహించిన బహిరంగ విచారణలో పాల్గొన్న భారత ప్రతినిధులు, ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

యూఎస్‌టీఆర్ ప్యానెల్ ప్రశ్నలకు వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి బ్రిజ్‌ మోహన్‌ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, అమెరికాలో ఉత్పత్తి చేయలేని లేదా పండించలేని సుమారు 1,600 వస్తువులకు యూఎస్‌టీఆర్‌ ఫోర్స్డ్‌ లేబర్‌ పరిశీలన నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఈ మినహాయింపులు వెట్టిచాకిరిని అరికట్టాలన్న విధాన లక్ష్యాన్నే బలహీనపరుస్తున్నాయని, అలాగే నిబంధనలను ఉల్లంఘించే ప్రయత్నాలకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

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INDIA ON US LABOUR FORCE TARIFFS
INDIA ON US LABOUR FORCE TARIFFS

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