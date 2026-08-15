భారత్-SACU వాణిజ్య చర్చలు: ఆఫ్రికా మార్కెట్లే లక్ష్యంగా ఇండియా వ్యూహాత్మక అడుగు- క్రిటికల్ మినరల్స్పైనే ఫోకస్
సదరన్ ఆఫ్రికన్ కస్టమ్స్ యూనియన్ (ఎస్ఏసీయూ)తో కీలక ముందడుగు- తొలిసారిగా ఒక ఆఫ్రికన్ ప్రాంతీయ కూటమితో 'టీఓఆర్' ఖరారు- ప్లాటినం, యురేనియం, మాంగనీస్ సహా కీలక ఖనిజాలపై ఇండియా ఫోకస్
Published : August 15, 2026 at 8:17 AM IST
India Southern Africa trade : అంతర్జాతీయ రాజకీయ, ఆర్థిక సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో భారత్ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో కొత్తదారులను అణ్వేషిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వెళ్లని నూతన మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించేందుకు, ఇప్పటి దాకా ఉన్న వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ప్రయత్నాల్లో ఐదు దక్షిణాఫ్రికా దేశాల కూటమి అయిన 'సదరన్ ఆఫ్రికన్ కస్టమ్స్ యూనియన్' (ఎస్ఏసీయూ)తో ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ (పీటీఏ - ప్రాధాన్యత వాణిజ్య ఒప్పందం) కోసం లాంఛనంగా చర్చలు ప్రారంభించాలని భారత్ నిర్ణయించింది.
దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా, బోట్స్వానా, లెసోతో, ఈస్వాటిని దేశాలు సభ్యులుగా ఉన్న ఈ కూటమితో 'టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్' (టీఓఆర్)పై ఇరు వర్గాలు సంతకాలు చేశాయి. ఆఫ్రికాలో ఒక ప్రాంతీయ కస్టమ్స్ యూనియన్తో భారత్ ఈ తరహా ఒప్పందానికి రావడం చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి. ఈ ఒప్పందం కేవలం సాంప్రదాయ ఎగుమతులకే పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్ పారిశ్రామిక రంగానికి అత్యంత కీలకమైన సప్లై చైన్ రెసిడెన్సీ, ప్లాటినం, యురేనియం, మాంగనీస్ వంటి వ్యూహాత్మక 'కీలక ఖనిజాల' కొనుగోలు, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలతో మైత్రిని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా దిల్లీ ఈ వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తద్వారా భారత్ తన పారిశ్రామిక భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాదులు వేసుకుంటోంది.
ఎస్ఏసీయూ కూటమి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా, బోట్స్వానా, లెసోతో, ఈస్వాటిని దేశాలతో కూడిన ఎస్ఏసీయూ వేదిక 1910లో ఏర్పాటైంది. ప్రపంచంలోనే పురాతన కస్టమ్స్ యూనియన్గా దీనికి పేరుంది. ఈ ఐదు దేశాలు ఒకే రకమైన ఉమ్మడి సుంకాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఈ కూటమిలోని ఏ ఒక్క దేశంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా మిగతా దేశాల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి మార్గం ఏర్పడినట్టే అవుతుంది. ఆఫ్రికా ఖండంలోనే ఈ కూటమికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా ఈ బృందంలో అత్యంత బలమైన, పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉంది. అయితే మిగతా దేశాలకూ కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. బోట్స్వానా, నమీబియాలు ఖనిజ సంపదకు పెట్టింది పేరు కాగా, లెసోతో, ఈస్వాటిని దేశాలు తయారీ, వ్యవసాయ రంగాల్లో చాలా ముందున్నాయి.
ఈ కూటమితో భారత్ ఒప్పందం చేసుకోవడం వెనుక వాణిజ్యపరమైన ప్రయోజనాలతో పాటు అనేక వ్యూహాత్మక కారణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఇటీవల ఈ ఒప్పందం గురించి మాట్లాడుతూ, భారత్-ఎస్ఏసీయూ భాగస్వామ్యం సమతుల్యంగా ఇరు పక్షాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. భారత వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా 8 అంశాలు కీలకం కానున్నాయని తెలిపారు. వస్తువుల వాణిజ్యం- మార్కెట్ యాక్సెస్, మూల నిబంధనలు, కస్టమ్స్ విధానాలు- వాణిజ్య సులభతరం, ట్రేడ్ రెమిడీస్, శానిటరీ, ఫైటోశానిటరీ చర్యలు, సాంకేతిక వాణిజ్య అడ్డంకులు, వివాదాల పరిష్కార వేదిక, చట్టపరమైన నిబంధనలు ఈ అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు అగర్వాల్ వెల్లడించారు.
ఎట్టకేలకు చర్చల్లో పురోగతి
భారత్-ఎస్ఏసీయూ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం అనే ఆలోచన కొత్తదేమీ కాదు. సరిగ్గా రెండు దశాబ్దాల క్రితం, అంటే 2002లోనే ఇరు పక్షాల మధ్య దీనికి సంబంధించిన చర్చలు మొదలయ్యాయి. అప్పట్లో దాదాపు ఐదు విడతల చర్చలు జరిగినప్పటికీ, కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాల కారణంగా 2010లో ఈ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. అయితే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇరు పక్షాలూ తమ దృక్పథాన్ని మార్చుకుని 2020లో మళ్లీ చర్చలను పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించాయి. దీనికి తగినట్టుగానే వచ్చే నెల సెప్టెంబర్లో అధికారికంగా చర్చలు ప్రారంభమై, రానున్న ఏడాది కాలంలో పూర్తికావచ్చని 'బిజినెస్ ఇన్సైడర్ ఆఫ్రికా' నివేదిక తెలిపింది. వాస్తవానికి మొదట భారత్ కేవలం దక్షిణాఫ్రికాతో మాత్రమే ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం చేసుకోవాలని భావించింది. కానీ తమ దేశంతో విడిగా కాకుండా ఎస్ఏసీయూ కూటమి మొత్తంతో ఈ ఒప్పందం చేసుకోవాలని దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం సూచించింది.
ఎగుమతులకు సరికొత్త గమ్యస్థానం
ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత తయారీదారులు, ఎగుమతిదారులకు దక్షిణాఫ్రికా మార్కెట్ మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం ఆఫ్రికా ఖండంలోకి తమ మార్కెట్ను విస్తరించేందుకు దోహదపడనుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రేడ్ ప్రొటెక్షన్ నిబంధనలు పెరుగుతున్న తరుణంలో తమ ఎగుమతి మార్కెట్లను విస్తరించుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయని భారత్ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో భారత్ నుంచి ఎస్ఏసీయూ దేశాలకు ఎగుమతులకు కొన్ని రంగాల్లో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆటోమొబైల్స్, ఆటో విడిభాగాలు. ఫార్మాస్యూటికల్స్- వైద్య పరికరాలు, ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు, భారీ యంత్రాలు, రసాయనాలు, పెట్రోకెమికల్స్, టెక్స్టైల్స్, దుస్తులు, వ్యవసాయ, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు వంటి రంగాల్లో భారత్కు కొత్త మార్కెట్ తలుపులు తెరుచుకోనున్నాయి.
అసలు ఫోకస్ క్రిటికల్ మినరల్స్పైనే
ఈ ఒప్పందంలో అత్యంత కీలకమైనది. క్రిటికల్ మినరల్స్. రానున్న దశాబ్దాల్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలను మార్చే రంగాలైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికాం, రక్షణ రంగాలకు కీలక ఖనిజాలు ప్రాణాధారం వంటివి. ఈ ఖనిజాల అన్వేషణ, ప్రాసెసింగ్ విషయంలో కొన్ని దేశాల ఆధిపత్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఇందులో భాగంగానే కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా 'నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ మిషన్ ద్వారా దేశీయంగా అన్వేషణను వేగవంతం చేయడంతోపాటు, విదేశాల్లోనూ మైనింగ్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో దక్షిణాఫ్రికా ప్రాంతంతో ఒప్పందం భారత్కు చాలా కీలకం అని చెప్పాలి.
ఎస్ఏసీయూ కూటమిలోని దేశాల్లో కొన్ని క్రిటికల్ మినరల్స్ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ప్లాటినం-గ్రూప్ లోహాలు, మాంగనీస్ నిల్వలకు ప్రపంచ కేంద్రంగా దక్షిణాఫ్రికా ఉంది. నమీబియాలో యురేనియం, ఇతర ఖనిజాల సంపద ఉంది. బోట్స్వానాలో కూడా ఖనిజ సంపదకు నిలయంగా ఉంది. ఈ దేశాలతో ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కుదురుకోవడం ద్వారా కేవలం వస్తువుల కొనుగోలు మాత్రమే కాకుండా, అక్కడే మైనింగ్ పెట్టుబడులు పెట్టడం, టెక్నాలజీ బదిలీ చేయడం, ముడి ఖనిజాలను స్థానికంగానే ప్రాసెస్ చేసి భారత్కు దిగుమతి చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.
గ్లోబల్ సౌత్ నాయకత్వం
అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ ఎప్పుడూ 'గ్లోబల్ సౌత్' గళాన్ని గట్టిగా వినిపిస్తూ వస్తోంది. గత కొద్దికాలంగా భారత్ చేసుకున్న అనేక వాణిజ్య ఒప్పందాలు అమెరికా, ఐరోపా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా దేశాల కూటమితో ఈ ఒప్పందాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ద్వారా గ్లోబల్ సౌత్తో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం అవుతుంది. ఇప్పటికే చైనా ఆఫ్రికా వ్యాప్తంగా తన వాణిజ్య, మౌలిక వసతుల ప్రభావాన్ని విపరీతంగా పెంచేసుకుంది. అమెరికా, ఈయూ, జపాన్, గల్ఫ్ దేశాలు సైతం ఆఫ్రికాలోని వ్యూహాత్మక ఖనిజాలపై కన్నేశాయి. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో భారత్ కేవలం సహాయం అందించే దేశంగా కాకుండా, సమాన భాగస్వామిగా ఆఫ్రికాతో ఆర్థిక సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ ఒప్పందం ఒక వంతెనలా పని చేయనుంది.
ఇదొక మైలురాయి: ఈటీవీ భారత్తో ఆఫ్రికా నిపుణులు రుచితా బెరి
భారత్ - ఆఫ్రికా దేశాలతో చేసుకున్న ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) సంతకాన్ని వివేకానంద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ థింక్ ట్యాంక్ సీనియర్ ఫెలో, ఆఫ్రికా నిపుణులు రుచితా బెరి ఒక ముందడుగుగా అభివర్ణించారు. ఆఫ్రికన్ దేశం లేదా ఆ ప్రాంతంతో మనం ప్రాధాన్యత వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అని ఆమె 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పారు. భారత్ మొదట దక్షిణాఫ్రికాతో పీటీఏ కుదుర్చుకోవాలని కోరుకుందని, అయితే ఎస్ఏసీయూతో కుదుర్చుకోవాలని సౌతాఫ్రికా ప్రభుత్వం పేర్కొన్నట్లు ఆమె వివరించారు.
"ఒక ఆఫ్రికన్ ప్రాంతీయ కూటమితో భారత్ అధికారికంగా ఈ స్థాయి ఒప్పందానికి రావడం ఇదే మొదటిసారి. ఇది చారిత్రక మైలురాయి. ఆఫ్రికా దేశాలతో, ముఖ్యంగా మన మిత్రపక్షాలైన గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలతో సంబంధాలను ఇది కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తుంది. భవిష్యత్తులో మన ఇంధన అవసరాలకు, పారిశ్రామిక పురోగతికి క్రిటికల్ మినరల్స్ అత్యవసరం. ఈ దేశాల్లో ఎక్కువ భాగం కీలక ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో మన ఎనర్జీ రెసిడెన్స్కు అవసరమైన ఆ కీలక ఖనిజాలను పొందడంలో, విద్యుత్ భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ఈ ఒప్పందం కచ్చితంగా సహాయపడుతుంది. ఇది గ్లోబల్ సౌత్తో భారత సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి కూడా దోహదం చేస్తుంది. ఈ టీఓఆర్ను చాలా వ్యూహాత్మక ఆర్థిక సంబంధానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్గా చూడాలి."
- రుచితా బేరి, వివానంద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ సీనియర్ ఫెలో, ఆఫ్రికా వ్యవహారాల నిపుణులు
భారత్- ఆఫ్రికా మధ్య దశాబ్దాల తరబడి బలమైన సాంస్కృతిక, రాజకీయ సంబంధాలున్నాయి. భారత్ ఇప్పటివరకు ఆఫ్రికాలో ప్రధానంగా కెపాసిటీ బిల్డింగ్, విద్య, వైద్యం, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. ఆఫ్రికా ప్రజలకు అందుబాటు ధరల్లో జెనెరిక్ మందులను సరఫరా చేయడంలో భారత్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంది. ఆ బంధానికి పీటీఏ ఒప్పందం వాణిజ్య, పారిశ్రామిక మూలస్తంభం కానుంది. ఎస్ఏసీయూ ప్రాంతంలోని యువతకు ఐటీ రంగంలో శిక్షణనివ్వడం, డిజిటల్ టెక్నాలజీని బదిలీ చేయడం ద్వారా అక్కడి స్థానిక మార్కెట్లను అభివృద్ధి చేయడంలో భారత్ చేయూతనందించనుంది.
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