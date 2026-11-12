రష్యా ఇంధన కొనుగోళ్లలో భారత్ రికార్డ్- అక్టోబర్లో ఏకంగా 6.4 బిలియన్ యూరోల ఆయిల్ దిగమతులు
India Russia Oil Trade : రష్యా నుంచి భారత్ దిగుమతులకు సంబంధించి సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ తన నివేదికలో కీలక వివరాలు వెల్లడించింది.
Published : November 12, 2026 at 3:28 PM IST
పశ్చిమ దేశాల ఆంక్షల మధ్యే రష్యా నుంచి శిలాజ ఇంధనాల కొనుగోళ్లలో భారత్ రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో ఏకంగా 6.4 బిలియన్ యూరోలు విలువైన ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసి, రష్యాకు అత్యధికంగా ఆదాయం చేకూర్చిన రెండో దేశంగా నిలిచింది. ముడి చమురు దిగుమతులు భారీగా పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ నివేదిక ద్వారా వెల్లడైంది.
2022 ఫిబ్రవరి తర్వాత ఒకే నెలలో ఇంత భారీ కొనుగోలు ఇదే తొలిసారి
రష్యా నుంచి భారత్ దిగుమతులకు సంబంధించి సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ తన నివేదికలో కీలక వివరాలు వెల్లడించింది. CREA నెలవారీ విశ్లేషణ ప్రకారం గత నెలలో భారత్ రష్యా నుంచి 6.4 బిలియన్ యూరోల విలువైన హైడ్రోకార్బన్లను దిగుమతి చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం మొదలైన 2022 ఫిబ్రవరి నుంచి చూస్తే ఒకే నెలలో ఇంత భారీ స్థాయిలో కొనుగోలు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఇందులో ముడిచమురు విలువ 5.8 బిలియన్ యూరోలు కాగా, బొగ్గు 333 మిలియన్ యూరోలు, చమురు ఉత్పత్తుల దిగుమతులు 232 మిలియన్ యూరోలుగా ఉన్నాయి. రష్యా నుంచి శిలాజ ఇంధనాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాల్లో 10.7 బిలియన్ యూరోలతో చైనా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, ఐరోపా సమాఖ్య 2.2 బిలియన్ యూరోలతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
భారత్, తుర్కియే, బ్రూనై దేశాల నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలకు ఎగుమతులు
అక్టోబర్ నెలలో భారత్కు రష్యన్ ముడి చమురు దిగుమతులు 10 శాతం మేర పెరిగాయి. నయారా ఎనర్జీకి చెందిన వాడినార్ రిఫైనరీ 12 శాతం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన జామ్నగర్ ప్లాంట్ 22శాతం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన పారాదీప్ రిఫైనరీలకు 28 శాతం మేర దిగుమతులు అందాయి. ఉక్రెయిన్పై దాడి చేస్తున్నందుకు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించిన ఈయూ, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్ లాంటి దేశాలకు సైతం భారత్, తుర్కియే, బ్రూనై దేశాల్లోని రిఫైనరీలు 1.6 బిలియన్ యూరోల విలువైన చమురు ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేశాయి. వీటిలో రష్యన్ ముడి చమురు ద్వారా శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తులు 389 మిలియన్ యూరోల మేర ఉన్నట్లు అంచనా.
రోజుకు 754 మిలియన్ యూరోల ఆదాయం రాబట్టిన వైనం
చైనా, భారత్ నుంచి జరుగుతున్న భారీ కొనుగోళ్ల కారణంగా 2022 డిసెంబర్ తర్వాత రష్యా ఎగుమతుల ఆదాయం అక్టోబర్లో అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం వల్లే రోజుకు 754 మిలియన్ యూరోల చొప్పున ఆదాయాన్ని రష్యా వెనకేసుకుంది. మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలు, హర్మూజ్ జలసంధిలో అడ్డంకుల కారణంగా పెరిగిన అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు రష్యాకు లాభించాయి. రష్యా క్రూడ్ ఆయిల్ సగటు ధర బ్యారెల్కు 13 శాతం పెరిగి 101.7 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1న ఈయూ, యూకే విధించిన 44.1 డాలర్ల ప్రైస్ క్యాప్ కంటే ఇది రెట్టింపు కావడం విశేషం. మరోవైపు పైప్లైన్ గ్యాస్ ఆదాయం 23 శాతం పెరిగి రోజుకు 88 మిలియన్ యూరోలకు చేరింది. సముద్ర మార్గం గుండా చమురు ఉత్పత్తుల ఆదాయం 4 శాతం పెరిగి రోజుకు 85 మిలియన్ యూరోలుగా నమోదైందని CREA నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
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