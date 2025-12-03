పౌర అణు ఇంధన విభాగంలో భారత్తో ఎంఓయూ- రష్యా క్యాబినెట్ గ్రీన్స్ సిగ్నల్
Published : December 3, 2025 at 10:27 AM IST
India Russia Nuclear MoU : రష్యా క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌర అణు ఇంధన విభాగంలో భారత్తో ద్వైపాక్షిక సహకారం బలోపేతానికి ఉద్దేశించిన అవగాహనా ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకునే ప్రతిపాదనకు పచ్చజెండా ఊపింది. డిసెంబరు 4, 5 తేదీల్లో భారత్లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ పర్యటించనున్న తరుణంలో రష్యా క్యాబినెట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.
తమిళనాడులో కుడంకుళం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్కు చెందిన రియాక్టర్లను నిర్మిస్తున్న రష్యా సంస్థ రొసాతోమ్ న్యూక్లియర్ కార్పొరేషన్, రష్యా ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల సమక్షంలో భారత్తో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంటుందని ప్రకటించారు. చిన్నతరహా మాడ్యులర్ రియాక్టర్లు సహా విభిన్న రకాల రియాక్టర్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలతో రొసాతోమ్ న్యూక్లియర్ కార్పొరేషన్ సీఈఓ అలెక్సీ లిగచెవ్ న్యూదిల్లీకి వెళ్తున్నారని క్రెమ్లిన్ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్ వెల్లడించారు. పుతిన్, మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో ఈ ప్రతిపాదనల ప్రస్తావన వస్తుందన్నారు. అత్యాధునిక రష్యన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లను భారత్లోనే నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనకు రొసాతోమ్ ఇప్పటికే అంగీకారం తెలిపిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి.