భారతీయ యువతపై వేధింపులంటూ నివేదిక- ఐరాసలో భారత్ అభ్యంతరం- అన్నీ నిరాధార ఆరోపణలేనని స్పష్టం
మానసిక ఆరోగ్యం, లింగ సమానత్వం గురించి మాట్లాడుతున్న భారత యువతపై వేధింపులు, వివక్ష ఎదురవుతున్నాయన్న ఐక్యరాజ్యసమితి నిపుణురాలి నివేదికను భారత్ తిరస్కరించింది.
Published : October 17, 2026 at 1:07 PM IST
UN Report On India Youth : ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) మానవ హక్కుల నిపుణురాలు భారత యువతపై చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. మానసిక ఆరోగ్యం, లింగ సమానత్వం వంటి అంశాలపై మాట్లాడుతున్న యువత వేధింపులు, వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారని ఆమె నివేదికలో పేర్కొనడాన్ని తప్పుబట్టింది. ఈ ఆరోపణలకు సరైన ఆధారాలు లేవని, పేర్లు వెల్లడించని వ్యక్తులు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇలాంటి నిర్ణయాలకు రావడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది. ఆధారాలు లేని ఆరోపణలను ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదికలో చేర్చడం ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొంది.
ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ మూడో కమిటీ 81వ సమావేశంలో ఆ అంశంపై భారత్ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. శాంతియుతంగా సమావేశాలు నిర్వహించడం, సంఘాలుగా ఏర్పడటం వంటి హక్కులపై యూఎన్ ప్రత్యేక ప్రతినిధి గినా రొమెరోతో జరిగిన చర్చలో భారత దౌత్యవేత్త అనుజ్ స్వరూప్ మాట్లాడారు. భారత శాశ్వత ప్రతినిధి బృందంలో ఫస్ట్ సెక్రటరీగా ఉన్న ఆయన, రొమెరో నివేదికలోని కొన్ని అంశాలను ప్రశ్నించారు.
'అలా చేయడం సరికాదు'
భారత్లో యువత మానసిక ఆరోగ్యం, లింగ సమానత్వం గురించి మాట్లాడితే వేధింపులు లేదా వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారని గినా రొమెరో తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు ఆధారంగా పేర్లు వెల్లడించని వ్యక్తులు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మాత్రమే ఆమె ప్రస్తావించారని అనుజ్ స్వరూప్ అన్నారు. దేశంలోని యువత అందరి పరిస్థితిని అలా సాధారణీకరించడం సరికాదని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువ జనాభా ఉన్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటని గుర్తు చేశారు. కోట్లాది మంది యువతకు సంబంధించిన అంశంపై మాట్లాడేటప్పుడు సరైన ఆధారాలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. నిర్ధారణ కాని సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని అన్నారు. నివేదికలు తయారు చేసే ముందు నిజాలను పరిశీలించాలని, నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని ప్రత్యేక ప్రతినిధికి సూచించారు.
'భారత్లో యువతకు ఆ హక్కులు'
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19 ప్రతి పౌరుడికి వాక్ స్వాతంత్ర్యం, భావప్రకటన స్వేచ్ఛతో పాటు శాంతియుతంగా సమావేశాలు నిర్వహించడం, సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వంటి హక్కులను కల్పిస్తోందని అనుజ్ స్వరూప్ తెలిపారు. స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ, స్వేచ్ఛగా పనిచేసే మీడియా, జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఈ హక్కుల పరిరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని చెప్పారు. నిరాధారమైన సమాచారంతో నివేదికలు రూపొందించడం వల్ల ఐక్యరాజ్యసమితి, దాని సంస్థలపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం దెబ్బతింటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. నివేదికల్లో నిజానిజాలను పరిశీలించడం, అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా చూడటం అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
గినా రొమెరో నివేదికలో భారత యువత సృష్టించిన వ్యంగ్య రాజకీయ ఉద్యమాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ఇది 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'ని ఉద్దేశించిన వ్యాఖ్యగా తెలుస్తోంది. ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అనుజ్ స్వరూప్ స్పందించారు. ప్రభుత్వం ప్రశ్నిస్తూ, రాజధానికి వెళ్లి నిరసనలు తెలుపుతూ, ఆ తర్వాత దేశంలోని ఉన్నత స్థాయి నాయకులతో చర్చలు జరిపే యువత రాజకీయ ఉద్యమం భారత్లో ఉందని పేర్కొన్నారు. గత నెల మానవ హక్కుల మండలిలో ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. యువత నేతృత్వంలోని ఉద్యమాల విషయంలో యువ నాయకులతో చర్చలు జరపడం మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని హైకమిషనర్ చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేక ప్రతినిధి తన నివేదికలో పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ ఏడాది వేసవిలో ప్రభుత్వ పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టిన విషయాన్ని కూడా అనుజ్ స్వరూప్ ప్రస్తావించారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం యువతతో చర్చలు జరిపి, సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుందని తెలిపారు. పేపర్ లీకులకు పాల్పడేవారికి శిక్షలు పెంచేలా పార్లమెంట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ చట్టానికి సవరణలు చేసిందని చెప్పారు. పరీక్షల నిర్వహణలో మార్పులు చేపట్టడంతో పాటు, పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కేసుల విచారణ కోసం ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక వేగవంతమైన న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ఇవన్నీ ప్రజాస్వామ్యం పనిచేస్తున్న తీరుకు ఉదాహరణలని పేర్కొన్నారు.
యువతతో నేరుగా మాట్లాడుతున్న ప్రభుత్వం
దేశ అభివృద్ధిలో యువత పాత్ర చాలా ముఖ్యమని అనుజ్ స్వరూప్ అన్నారు. ఈ ఏడాది జరిగిన 'వికసిత్ భారత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్'లో 50 లక్షల మందికి పైగా యువత పాల్గొన్నారని తెలిపారు. దేశ ప్రాధాన్య అంశాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో నేరుగా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారని చెప్పారు. ప్రధానితో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు యువతతో నేరుగా, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మాట్లాడుతున్నారని వివరించారు. యువత సామర్థ్యమే దేశ సామర్థ్యమని, వారి విజయాలు భారత్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తాయని ప్రధాని చెప్పిన మాటలను గుర్తు చేశారు. యువతను దేశ బలంగా, ఉమ్మడి భవిష్యత్తుగా అభివర్ణించారు.
మరోవైపు, గినా రొమెరో గురువారం సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో స్పందిస్తూ, ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు యువతను అణచివేస్తున్నాయని, వారిని వివక్షకు గురిచేస్తూ పక్కన పెడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. యువత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోందని చెబుతూ, తన కొత్త నివేదికను ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో సమర్పించనున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, భారత యువతకు సంబంధించిన ఆరోపణల విషయంలో సరైన ఆధారాలను పరిశీలించాలని, నివేదికల్లో నిజాయతీ, నిష్పక్షపాత ధోరణి ఉండాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది.
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