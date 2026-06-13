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ఫ్రాన్స్‌లో ట్రంప్- మోదీ భేటీ! వైట్‌ హౌస్ అధికారిక ప్రకటన- అజెండా అదేనా?

ఫ్రాన్స్‌లో భేటీ కానున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ధ్రువీకరించిన వైట్ హౌస్- జూన్ 17న ద్వైపాక్షిక చర్చలు ఉండే అవకాశం

Trump Modi
Trump Modi (Source : IANS, Associated Press (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 9:58 PM IST

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Modi Trump Meeting 2026 : భారత్- అమెరికా సంబంధాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోనుంది. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చాలా రోజుల తర్వాత భేటీ కానున్నారు. ఫ్రాన్స్‌లో జరిగే జీ7 సదస్సు సందర్భంగా ఇరువురు నేతల మధ్య ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరగనుంది. చివరిసారిగా 2025 ఫిబ్రవరిలో యూఎస్ పర్యటన నేపథ్యంలో ట్రంప్- మోదీ భేటీ అవగా ఈ సమావేశానికి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏం చర్చించుకుంటారా? అని అంతటా ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు సహా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధన భద్రత, H-1B వీసాలు వంటి పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ట్రంప్- మోదీ భేటీని వైట్ హౌస్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. జూన్ 17న ఫ్రాన్స్‌లోని జీ7 సదస్సు నేపథ్యంలోనే సైడ్‌లైన్స్‌లో ఇరువురు నేతల సమావేశం జరగనుందని అమెరికా సీనియర్ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్, స్లొవేకియా దేశాల పర్యటనకు బయల్దేరారు. భారత వ్యూహాత్మక ప్రణాళికల్లో ఫ్రాన్స్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని మోదీ తన ప్రయాణానికి ముందు పేర్కొన్నారు. 'ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ భారత్‌ను సందర్శించారు. ఇరు దేశాల సంబంధాల్ని ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లాం' అని మోదీ తెలిపారు.

ఈ అంశాలపైనే చర్చ!
ట్రంప్- మోదీ భేటీలో వాణిజ్య ఒప్పందంపైనే ప్రధానంగా చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు దేశాల మధ్య చాలా కాలంగా ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒక పూర్తి స్థాయి ఒప్పందం ఖరారు కాలేదు. దీంతో ఇదే ప్రధాన అజెండాగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అమెరికా విధిస్తున్న కొన్ని సుంకాల నుంచి మినహాయింపు కోరుతున్న భారత్ పలు కీలక అంశాల్ని ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది. భారత ఐటీ నిపుణులకు కీలకమైన హెచ్-1బీ వీసా విధానం కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్- అమెరికా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌పై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన భద్రత కూడా ప్రాధాన్య అంశంగా ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఫిబ్రవరి నుంచి అమెరికా- ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండగా ఈ పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపైనా ట్రంప్- మోదీ చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో భారత నావికులు ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై ఇటీవల దాడులు జరగ్గా ఈ సముద్ర భద్రత అంశం కూడా భారత్‌కు ప్రస్తుతం అత్యంత కీలకంగా మారింది. మోదీ- ట్రంప్ భేటీ భారత్- అమెరికా దీర్ఘకాలిక సంబంధాలకు కీలకంగా మారనుంది. ఇటీవల కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి రెండు దేశాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతున్నప్పటికీ వాణిజ్యం, సాంకేతికత, రక్షణ, భద్రత రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై సమావేశంలో దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.

హర్ముజ్‌లో మైన్ల తొలగింపుపై చర్చ
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ జీ7 సదస్సులో హర్ముజ్ జలసంధిలో మైన్ల తొలగింపు ప్రణాళికపై మిత్రదేశాలతో చర్చించనున్నారు. ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ కూడా ఈ ప్రక్రియలో సహకరించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ సదస్సు సందర్భంగా ట్రంప్.. ఖతార్, ఈజిప్ట్, యూఏఈ నాయకులతో కూడా సమావేశం కానున్నారు. ఇటీవల ఇరాన్‌తో గొప్ప ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. డీల్‌పై సంతకాలు పూర్తయితే హర్ముజ్‌ జలసంధిని అధికారికంగా తిరిగి తెరవొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇక ఒప్పందం ఖరారయ్యే వరకు ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా దిగ్బంధనం కొనసాగనుందని తెలుస్తోంది.

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