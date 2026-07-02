ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు ప్రపంచ దేశాలు కలిసికట్టుగా పోరాడాలి : ఐరాస వేదికగా భారత్ పిలుపు
ఉగ్రవాదాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సమర్థించలేమన్న భారత్- ఉగ్రవాద నిరోధక వ్యూహం తొమ్మిదో సమీక్ష సందర్భంగా మాట్లాడిన పర్వతనేని హరీశ్
Published : July 2, 2026 at 10:56 AM IST
India On Terrorism At UN : ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని భారత్ ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సమర్థించలేమని, దాని అన్ని రూపాలను నిస్సందేహంగా ఖండించాలని పిలుపునిచ్చింది. ప్రపంచ ఉగ్రవాద నిరోధక వ్యూహం (GCTS) తొమ్మిదో సమీక్ష సందర్భంగా జరిగిన ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని పర్వతనేని హరీశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఉగ్రవాది అంటే ఉగ్రవాదే. ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థించేందుకు ఎలాంటి కారణాలు వెతకకుండా, ఈ హంతక భావజాలాన్ని నిర్మూలించేందుకు ప్రపంచ దేశాలన్నీ సమిష్టిగా కృషి చేయాలి" అని ఆయన అన్నారు. దశాబ్దాలుగా సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి భారత్ బలవుతోందని, వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో పాటు ఎన్నో కుటుంబాలు, సమాజాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.
ఉగ్రవాదం కారణంగా ఎంతో మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, అనేక కుటుంబాలు ఛిద్రమయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ కారణాలు, వ్యూహాత్మక లెక్కలు లేదా ఇంకే ఇతర కారణాలు చెప్పినా సరే ఉగ్రవాదాన్ని ఏ రూపంలోనూ ఉపేక్షించకూడదని హరీశ్ స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాద దాడుల వ్యూహకర్తలు, వారికి నిధులు సమకూర్చేవారు, ఆశ్రయం కల్పించే వారిని జవాబుదారీ చేసి చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంలో సభ్య దేశాలు పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని ఆయన కోరారు.
"ఉగ్రవాది ఉగ్రవాదే! ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఎలాంటి సాకు వెతకకుండా, ఈ హంతక భావజాలాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించడానికి మనం చేయిచేయి కలిపి పనిచేయాలి. ఉగ్రవాదం వ్యాప్తికి దోహదపడే పరిస్థితులను మనం పరిష్కరించాలి. అంతే కానీ సందర్భాన్ని సమర్థతగా భావించి అయోమయంలో పడకూడదు. మనం మానవ హక్కులను, చట్టబద్ధమైన పాలనను గౌరవించాలి. అంతే కానీ మొదటి మానవ హక్కు జీవించే హక్కని అనుకోకూడదు. ఈ మానవ హక్కుపై ఉగ్రవాదం అత్యంత ప్రత్యక్ష దాడి చేస్తోందని మనం గుర్తించాలి."
- పర్వతనేని హరీశ్
ఉగ్రవాదానికి నిధుల సమీకరణను ఎదుర్కోవడం అంతర్జాతీయ సమాజం సమిష్టి ప్రయత్నాల్లో కేంద్రంగా ఉండాలని కూడా భారతదేశం స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదులు కొత్త టెక్నాలజీలను దుర్వినియోగం చేయడం పట్ల భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సాంకేతిక సాధనాలు వారి చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా చూడటంలో ఐరాస సభ్య దేశాలు ఇప్పటికీ ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోవడం బాధాకరమని పేర్కొంది. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరుపై అంతర్జాతీయంగా తీసుకురావాల్సిన సమగ్ర చట్టం దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
అంతర్జాతీయ సమాజం ఆర్థిక నిఘా సమాచార భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచాలని భారత్ తెలిపింది. ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్(FATF) ప్రమాణాల అమలును బలోపేతం చేయాలని, ఏ అధికార పరిధి కూడా ఉగ్రవాద నిధుల సమీకరణకు సురక్షితమైన మార్గంగా మిగిలిపోకుండా చూసుకోవాలని సూచించింది. 20 ఏళ్ల క్రితం సభ్య దేశాలు ఏకమై జీసీటీఎస్ను ఆమోదించిన కీలక తరుణంలో ఈ సమీక్షను ఆమోదించడం జరిగిందని భారత్ పేర్కొంది.
2006లో జీసీటీఎస్ను తొలిసారిగా ఆమోదించడానికి ఒక దశాబ్దం ముందే, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదంపై సమగ్ర ఒడంబడిక (CCIT)ను ఆమోదించాలని భారత్ పిలుపునిచ్చింది. సార్వత్రికంగా అంగీకరించిన చట్టపరమైన చట్రం లేకపోవడం ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా సామూహిక చర్యలను నిరంతరం అడ్డుకుంటోందని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. నియమావళిలోని లోపాలను పూడ్చడానికి, విచారణ, అప్పగింతలను బలోపేతం చేయడానికి, ఉగ్రవాదులకు, వారి స్పాన్సర్లకు సురక్షిత ఆశ్రయాలు, నిధులు, ఆయుధాలు అందకుండా నిరోధించడానికి ఈ చట్టపరమైన సాధనం అత్యవసరమని ఆయన తెలిపారు.
ప్రపంచ ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యల్లో భారత్ ఎప్పటికప్పుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని హరీశ్ తెలిపారు. ఉగ్రవాద ప్రయోజనాల కోసం అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు నిర్వహించిన దిల్లీ ప్రకటన, 'నో మనీ ఫర్ టెర్రరిజం' వంటి అంతర్జాతీయ సదస్సులకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అయితే 2023లో జరిగిన జీసీటీఎస్ సమీక్షలో చారిత్రాత్మక దిల్లీ ప్రకటనకు చోటు కల్పించకపోవడం నిరాశ కలిగించిందన్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు నిదర్శనమని విమర్శించారు.
అలాగే ఏ మతం, జాతి, జాతీయత లేదా వర్ణంపై ద్వేషంతో జరిగే చర్యలనైనా భారత్ సమానంగా ఖండిస్తుందని హరీశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇస్లామోఫోబియా, క్రిస్టియన్ఫోబియా, యూదు వ్యతిరేకతతో పాటు ఇతర మతాలపై విద్వేషాన్ని కూడా ప్రపంచ దేశాలు సమాన దృష్టితో చూడాలని సూచించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సార్వత్రిక వేదిక అయినందున సభ్య దేశాల దృక్పథం కూడా సమగ్రంగా ఉండాలని అన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలంటే సభ్య దేశాల మధ్య రాజకీయ సంకల్పం, పారదర్శకత, పరస్పర సహకారం తప్పనిసరి అని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ద్వంద్వ ప్రమాణాలు విడిచిపెట్టి, సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా ఉగ్రవాద సంస్థలు, వ్యక్తులపై నిష్పాక్షిక చర్యలు తీసుకున్నప్పుడే ప్రపంచం ఈ ముప్పును సమర్థంగా ఎదుర్కోగలదని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) July 1, 2026
11 years of #DigitalIndia - a story of transformation like no other.
🇮🇳’s DPI ecosystems have ensured citizen-centric governance through enhanced public service delivery.
Highlights:
➡️ #JAM Trinity, Jan Dhan, Aadhaar & Mobile, has driven financial inclusion,… https://t.co/eqIUP1MgPB pic.twitter.com/46NVYgeCl8
కాగా, డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం 11 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత శాశ్వత మిషన్ కూడా ప్రత్యేకంగా స్పందించింది. పటిష్టమైన డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (DPI) దేశంలో ప్రజా సేవల పంపిణీని సమూలంగా మార్చిందని, ఆర్థిక సమ్మిళితాన్ని మరింత విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొంది. "డిజిటల్ ఇండియాకు 11 ఏళ్లు ఇది మరెక్కడా లేని పరివర్తన గాథ. భారతదేశపు డీపీఐ వ్యవస్థలు మెరుగైన ప్రజా సేవల పంపిణీ ద్వారా పౌర కేంద్రీకృత పాలనను అందించాయి" అని మిషన్ వెల్లడించింది.