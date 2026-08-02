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'ఇవన్నీ అంతర్గత సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు'- పాక్​పై భారత్​ ఫైర్​

సింధు జలాల ఒప్పందంపై అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ క్వాత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు

India on Indus Water Treaty
FILE- Indian Ambassador to the US, Vinay Kwatra (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 3:26 PM IST

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India on Indus Water Treaty : సింధు జలాల ఒప్పందంపై అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ క్వాత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏ 'సద్భావన, స్నేహం' స్ఫూర్తితో ఈ ఒప్పందం కుదిరిందో, దానిని పాకిస్థాన్​ అర్ధ శతాబ్దం పాటు నాశనం చేస్తూ వచ్చిందని దుయ్యబట్టారు. ఈ జల ఒప్పందంపై పాకిస్థాన్ చేస్తున్న యుద్ధ బెదిరింపులు కేవలం దాని అంతర్గత సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నమని అన్నారు. ఈ మేరకు ఓ పత్రికకు రాసిన వ్యాసంలో క్వాత్రా పేర్కొన్నారు. ద్వైపాక్షిక అంశాలపై పాకిస్థాన్ నిజంగా భారతదేశ సహకారాన్ని కోరుకుంటే అది ముందుగా నిర్మించుకున్న ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను కూల్చివేయాలని స్పష్టం చేశారు.

"ఈ ఒప్పందం సద్భావన- స్నేహం స్ఫూర్తితో కుదిరిందని దాని పీఠికలో ప్రకటించారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే, పాకిస్థాన్ అర్ధ శతాబ్దం పాటు ఆ సద్భావనను, స్నేహాన్ని దాయాది విచ్ఛిన్నం చేస్తూ వచ్చింది. పాకిస్థాన్​ ప్రవర్తనతో ఒప్పందాన్ని నాశనం చేయడాన్ని భారత్​ అంగీకరించింది. భారత్- పాకిస్థాన్‌ల మధ్య చర్చలు జరపాలని వాదించేవారు గతంలో జరిగిన ఈ చర్చల చరిత్రను గమనించలేదు. ఒకే పనిని పదే పదే చేస్తూ వేరే ఫలితాలను ఆశించడం పిచ్చిపని కాదని వారు నమ్ముతున్నట్లున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు భారతదేశ వైఖరిని స్పష్టంగా వెల్లడించారు. "ఉగ్రవాదం, చర్చలు కలిసి సాగలేవు. ఉగ్రవాదం, వాణిజ్యం కలిసి సాగలేవు. నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించలేవు" అని మోదీ అన్నారు. కానీ, తమ అంతర్గత సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చడానికి భారతదేశంపై యుద్ధ బెదిరింపులు చేయడం పాకిస్థాన్​కు ఒక సాధారణ విధానంగా మారింది."
--వినయ్ క్వాత్రా, అమెరికాలోని భారత రాయబారి

పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఘోరమైన ఉగ్రదాడికి ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందనగా 1960 నాటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయాలని భారత్​ నిర్ణయించింది. 1960 నాటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయాలన్న భారత్​ నిర్ణయానికి నిరసనగా పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన కొద్ది రోజులకే భారత రాయబారి ఈ వ్యాసం రాశారు.

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INDUS WATERS TREATY
VINAY KWATRA ON INDUS WATER TREATY
INDIA ON INDUS WATER TREATY

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