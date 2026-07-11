భారత్- న్యూజిలాండ్ ఉమ్మడి ప్రయాణానికి అసలైన దిశానిర్దేశకులు ప్రవాసులే : ప్రధాని మోదీ
ఆక్లాండ్లో ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ
PM Modi New Zealand Visit (ANI)
Published : July 11, 2026 at 2:06 PM IST
PM Modi New Zealand Visit : భారత్-న్యూజిలాండ్ సంబంధాలకు ఇరుపక్షాల నుంచి అపార మద్దతు లభిస్తోందని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. ఇరుదేశాల ఉమ్మడి సహకారంతో అద్భుత ప్రయాణం సాగుతోందన్నారు. ఉమ్మడి ప్రయాణం విజయానికి అసలైన దిశానిర్దేశకులు ప్రజలేనని ప్రశంసించారు. న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ అక్కడ ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసగించారు. ఈ ప్రయాణం విజయవంతమవుతుందనే పూర్తి నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. ఈ ప్రయాణానికి అసలైన నావికులు ప్రవాస భారతీయులే అని చెప్పారు. న్యూజిలాండ్ నలుమూలలా భారతీయులు విస్తరించి ఉన్నారని, ఈ స్వర్ణయుగానికి నావికులు మీరేనన్నారు.