2030 నాటికి రూ.35 వేల కోట్ల వాణిజ్య లక్ష్యం- భారత్ న్యూజిలాండ్ మధ్య పలు కీలక ఒప్పందాలు
ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లిన భారత్, న్యూజిలాండ్- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ-క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ భేటీలో 18 కీలక ఫలితాలు, 10 ఒప్పందాలు
Published : July 11, 2026 at 9:04 AM IST
India New Zealand Joint Statement : భారత్, న్యూజిలాండ్ తమ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాయి. రాబోయే నాలుగేళ్లలో రెండు దేశాల మధ్య బంధాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య రోడ్మ్యాప్ 2030ని ఆవిష్కరించాయి. 2030 నాటికి వస్తువులు, సేవల రంగాల్లో వార్షిక ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని సుమారు రూ.35 వేల కోట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నాయియ. న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆ దేశ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సాన్తో విస్తృత చర్చలు జరిపారు. ఈ సమావేశంలో మొత్తం 18 కీలక ఫలితాలు కాగా, వాటిలో 10 ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఈ మేరకు సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి.