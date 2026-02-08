భారత్, మలేసియా అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది: ప్రధాని మోదీ
PM Modi Visit : భారత్, మలేసియాల మధ్య ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. సముద్ర జల మార్గాల పరంగా చూస్తే భారత్, మలేసియాలు ఇరుగుపొరుగు దేశాలని ఆయన చెప్పారు. భారత సంతతి ప్రజలు భారీసంఖ్యలో నివసిస్తున్న దేశాల జాబితాలో రెండో స్థానంలో మలేసియా ఉందన్నారు. ఇరుదేశాల నాగరికతలు ఉమ్మడి సాంస్కృతిక వారసత్వం, ప్రజాస్వామిక విలువలతో అనుసంధానం అయ్యాయని మోదీ తెలిపారు. మలేసియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ, ఆదివారం కౌలలంపూర్లో ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి అన్వర్ ఇబ్రహీంతో భేటీ అయ్యారు. ఇరు దేశాల మధ్య పలు కీలక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. అనంతరం అన్వర్ ఇబ్రహీం, నరేంద్ర మోదీ కలిసి సంయుక్త మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈసందర్భంగా మోదీ పై వ్యాఖ్యలు చేశారు.
