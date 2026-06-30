'చైనాకు పోటీ ఇవ్వగలిగే దేశం భారత్ మాత్రమే'- అమెరికా ప్రశంసలు
చైనా తర్వాత అత్యంత పెద్ద ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభ కలిగిన దేశం భారత్ అని అమెరికా వ్యాఖ్య- భారత్తో భాగస్వామ్యం ప్రపంచానికే కీలకమని వెల్లడి
Published : June 30, 2026 at 9:29 AM IST
US On India : ప్రపంచ సాంకేతిక రంగంలో భారత్ ప్రాధాన్యం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని అమెరికా మరోసారి స్పష్టం చేసింది. చైనా తర్వాత ప్రపంచంలో భారీ స్థాయిలో ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యం, సాంకేతిక ప్రతిభ కలిగిన ఏకైక దేశం భారత్ మాత్రమేనని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఆర్థికాభివృద్ధి, ఇంధనం, పర్యావరణ విభాగ అండర్ సెక్రటరీ జాకబ్ హెల్బర్గ్ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ స్థాయిలో చైనా ఆవిష్కరణ వ్యవస్థకు సవాల్ విసరగలిగే సామర్థ్యం భారత్-అమెరికా భాగస్వామ్యానికే ఉందని అమెరికా సెసనేటర్ స్టీవ్ డైన్స్ స్పష్టం చేశారు. వాషింగ్టన్లో జరిగిన యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్షిప్ ఫోరమ్ (యూఎస్ఐఎస్పీఎఫ్) లీడర్షిప్ సమ్మిట్-2026లో భారత్పై ప్రశంసలు కురిపించారు.