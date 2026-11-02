HIV నివారణకు మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇంజెక్షన్- డాక్టర్ రెడ్డీస్ టీకాకు యూఎస్ ఎఫ్డీఏ ఆమోదం
India Made HIV Prevention Shot: భారత్లో తయారైన హెచ్ఐవీ నివారణ ఇంజెక్షన్ లెనకాపవిర్ జనరిక్ వెర్షన్కు అమెరికా ఎఫ్డీఏ ఆమోదం తెలిపింది. దీనిని దేశీయంగా డాక్టర్ రెడ్డీస్ అభివృద్ధి చేసింది.
Published : November 2, 2026 at 10:02 PM IST
ఎయిడ్స్ మహమ్మారి (HIV) నివారణ దిశగా వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మైలురాయి పడింది. హెచ్ఐవీ వైరస్ బారిన పడకుండా ముందస్తు నివారణ కోసం ఉపయోగించే ఔషధం విషయంలో భారత్ కీలక ముందడుగు వేసింది. ఏడాదికి కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే తీసుకునే ప్రపంచంలోని ఏకైక హెచ్ఐవీ నివారణ ఇంజెక్షన్ 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' లెనకాపవిర్ జనరిక్ వెర్షన్కు అమెరికా ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (US FDA) ఆమోదం తెలిపింది.
భారత్కు చెందిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబోరేటరీస్ ఈ జనరిక్ ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 120 దిగువ, మధ్య ఆదాయ దేశాల్లో (పేద దేశాలు) ఈ ప్రాణ రక్షక ఔషధాన్ని అత్యంత తక్కువ ధరకే, వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఇది ఒక చరిత్రాత్మక అడుగు కానుంది. దీంతో లక్షలాది మందికి తక్కువ ఖర్చుతో హెచ్ఐవీ నివారణ చికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు పెరిగాయి. ఔషధ తయారీ సంస్థతో పాటు దీని అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు సహకరించిన అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఈ విషయాన్ని సోమవారం ఉదయం ప్రకటించాయి.