6G నెట్వర్క్ అభివృద్ధి కోసం అమెరికాతో కలిసి పనిచేయనున్న భారత్- మొత్తం 26 దేశాలు- టార్గెట్ 2030!
సురక్షిత 6G వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేయనున్న భారత్- అమెరికా నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యంలో చేరిక- 2030 నాటికి 6G డిజైన్, అభివృద్ధి, అమలులో ప్రపంచంలో ముందంజలో ఉండాలని లక్ష్యం
Published : September 8, 2026 at 9:33 PM IST
India Joins US 6G Initiative : నెక్ట్స్ జనరేషన్ టెలికాం సాంకేతికత అయిన 6G వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అభివృద్ధిలో భారత్ కీలక అడుగు వేసింది. ఇటీవల సురక్షితమైన, వేగవంతమైన 6G నెట్వర్క్లను రూపొందించాలన్న లక్ష్యంతో అమెరికా ప్రారంభించిన గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్లో (అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం) భారత్ తాజాగా అధికారిక భాగస్వామిగా చేరింది. ఈ మేరకు అమెరికా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఉన్న 5G నెట్వర్క్ను 6G నెట్వర్క్ భర్తీ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 6G అందుబాటులోకి రానున్న నేపథ్యంలో ప్రధానంగా సభ్య దేశాల డిజిటల్ భద్రతా ప్రయోజనాల్ని కాపాడటం, అదే విధంగా సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్యం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది.
6G సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడానికి చాలా ముందే సభ్య దేశాల 6G వ్యూహాలను సమన్వయం చేసుకోవాలని చూస్తున్నాయి. ఈ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య కూటమిలో అమెరికా, భారత్తో పాటు యూకే, జర్మనీ, జపాన్ వంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. భారత్తో కలిపి మొత్తం 26 దేశాలు ఇందులో భాగస్వామ్యం అయ్యాయి. ఈ 6G నెట్వర్క్ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించి అమెరికా వాణిజ్య శాఖ సోమవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇక్కడ తదుపరి తరం నెట్వర్క్లు ఈ భాగస్వామ్య దేశాల భద్రతా ప్రయోజనాల్ని ప్రతిబింబించేలా, పోటీ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచేలా, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేలా చేయడానికి భారత్- అమెరికాతో పాటు మరో 24 దేశాలతో కలిసి పనిచేయనుందని ఎక్స్లో (ట్విట్టర్) పోస్ట్ చేసింది.
జితిన్ ప్రసాద- లుట్నిక్ మధ్య చర్చలు
ఇటీవల నార్త్ కరోలినాలోని చాపెల్ హిల్లో జీ20 ఇన్నోవేషన్ మినిస్టీరియల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశం సైడ్లైన్స్లో భాగంగా అమెరికా వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవర్డ్ లుట్నిక్, భారత వాణిజ్య శాఖ సహాయ మంత్రి జితిన్ ప్రసాద తదుపరి తరం 6G నెట్వర్క్ గురించి చర్చించారు. ఈ సందర్బంగా కేంద్ర మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్, అమెరికా సహా 25 దేశాలు కలిసి 6G సాంకేతికతలో చేసే ఆవిష్కరణలు, పోటీని మరింత ప్రోత్సహించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ప్రపంచ డిజిటల్ రంగానికే సరికొత్త దిశను ఇస్తుందని జితిన్ ప్రసాద పేర్కొన్నారు.
ఈ జులైలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం 'కాల్ టు యాక్షన్ ఫర్ 6G లీడర్షిప్ అండ్ సెక్యూరిటీ' పేరుతో ఈ 6G నెట్వర్క్ ఇనిషియేటివ్ను ప్రారంభించింది. యూరప్, అమెరికాస్ (ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, సమీప ద్వీపాలు), ఆసియా- పసిఫిక్ ప్రాంతాలకు చెందిన మరో 24 దేశాలు కూడా దీనికి మద్దతు ఇచ్చి ఇందులో చేరాయి. ఇప్పుడు భారత్ కూడా సభ్యదేశంగా చేరింది. అమెరికా వాణిజ్య శాఖకు చెందిన నేషనల్ టెలీకమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (NTIA) ఈ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యానికి నాయకత్వం వహిస్తోంది. 2025 డిసెంబరులో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 'విన్నింగ్ ది 6G రేస్' ఆర్డర్ జారీ చేయగా, దానికి అనుగుణంగా ఉన్న లక్ష్యాల్ని ఇందులో భాగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నారు. ట్రంప్ ఆర్డర్లో 6G నెట్వర్క్ను అమెరికా జాతీయ భద్రత, ఫారెన్ పాలసీ, ఆర్థిక శ్రేయస్సుకు కీలక మౌలిక సదుపాయాలుగా పేర్కొన్నారు.
భారత్ 6G విజన్- టార్గెట్ 2030
6G నెట్వర్క్ అభివృద్ధి, విస్తరణకు సంబంధించి భారత్ ఇప్పటికే స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంది. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2023, మార్చి 22న ప్రత్యేకంగా ఇండియా 6G విజన్ డాక్యుమెంట్ను కూడా ఆవిష్కరించారు. 6G డిజైన్ సహా అభివృద్ధి చేయడం, అమలు చేయడంలో భారత్ 2030 నాటికి ప్రపంచంలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఎదగడం ఈ విజన్ ప్రధాన లక్ష్యం. అంటే 6G నెట్వర్క్ విషయంలో 2030 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోనే ముందంజలో ఉండాలని టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. ఈ 6G విజన్ డాక్యుమెంట్ విడుదల చేసిన సమయంలో మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 5G నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చిన 6 నెలల్లోపే 6G టెక్నాలజీపై కూడా భారత్ పరిశోధనలు చేసే స్థాయికి ఎదిగిందని ప్రశంసలు కురిపించారు.
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