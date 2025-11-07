ఆ విషయంలో భారత్తో అమెరికా, జపాన్ చేతులు కలపాల్సిందే! చైనాను ఢీకొట్టాలంటే అదొక్కటే మార్గమా?
క్వాడ్ కూటమిలోని అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలకు అదొక్కటే మార్గం- భారత్లోని బీచ్లలో సమృద్ధిగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్- అంతర్జాతీయ మీడియాలో ఆసక్తికర కథనం
Published : November 7, 2025 at 9:09 PM IST
Race For Rare Earth Minerals : రాబోయే కాలంలో అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల (రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్)పై పట్టు ఉన్న దేశాలదే రాజ్యం. తాజాగా చైనాతో అగ్రరాజ్యం అమెరికా బేరసారాలకు దిగడాన్ని బట్టి ఈ విషయం తేటతెల్లం అయిపోయింది. ప్రపంచ దేశాలకు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఎగుమతిపై ఆంక్షలను విధిస్తున్నట్లు ఈ ఏడాది అక్టోబరులో చైనా ప్రకటించింది. దీంతో షాక్కు గురైన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, అక్టోబరు నెల 30న దక్షిణ కొరియా వేదికగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో భేటీ అయ్యారు. ట్రంప్ విన్నపం మేరకు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఎగుమతిపై ఆంక్షల అమలును ఏడాది పాటు ఆపుతున్నట్లు చైనా ప్రకటించింది. ఇది అమెరికాకు తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే. ఒకవేళ శాశ్వత పరిష్కారం కావాలంటే అమెరికా, జపాన్లు తమ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ నెట్వర్క్లో భారత్ను 3వ మూల స్తంభంగా మార్చుకోవాలని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు.
భారత్లోని బీచ్లలో సమృద్ధిగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్
భారత్లోని బీచ్లలో ఉన్న ఇసుక నిక్షేపాల్లో మోనాజైట్, బాస్ట్నేసైట్, ఇతరత్రా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అయితే వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసే సాంకేతిక సామర్థ్యం ప్రస్తుతానికి భారత్కు లేదు. పర్యావరణపరమైన నిబంధనలు సైతం అనుకూలంగా లేవు. ఈమేరకు విశ్లేషణతో అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకుడు జియాన్లీ యాంగ్ 'ది డిప్లొమాట్'లో ఆసక్తికర కథనాన్ని రాశారు. ముడి రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ను శుద్ధి చేసి, వాటిలోని వ్యర్థాలను తొలగించడం అనేది సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. దీనిపై భారత్ ప్రయోగాలు చేస్తూ సాంకేతిక అంశాలన్నీ నేర్చుకోవాలంటే చాలా ఏళ్ల టైం పడుతుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రయోగ పరీక్షలు అనే అవరోధం వల్లే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలు త్వరగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీని పొందలేకపోయాయని జియాన్లీ యాంగ్ గుర్తుచేశారు.
'క్వాడ్' కూటమిలో భారత్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు దేశాలు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీని భారత్కు బదిలీ చేస్తే, ప్రపంచ స్వరూపమే మారిపోతుందని జియాన్లీ యాంగ్ పేర్కొన్నారు. క్వాడ్ కూటమిలోని దేశాలు ఉమ్మడి నౌకాదళ విన్యాసాలు చేస్తుంటాయి. ఇప్పటికే ఇవి సెమీకండక్టర్ల తయారీ విభాగంలోనూ కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ సహకారాన్ని రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ నెట్వర్క్కూ విస్తరించాలని ఆయన కోరుతున్నారు. తద్వారా అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల మార్కెట్పై చైనా పెత్తనానికి చెక్ పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
భారత సర్కారు రేర్ యజ్ఞం
'ప్రస్తుతం రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం ప్రపంచ దేశాలన్నీ చైనాపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. అమెరికా, భారత్ కూడా ఈ లిస్టులోనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం జూన్లో భారత ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల కోసం చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో, భారత్లోనే రేర్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్లను తయారు చేయగలిగే దేశీయ కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నామని మోదీ సర్కారు వెల్లడించింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యే భారతీయ కంపెనీల కోసం ఆర్థిక ప్రోత్సాహక పథకాన్ని అమలు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. సోనా కామ్స్టార్ లాంటి భారతీయ కంపెనీలు రేర్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్ల తయారీ, ఉత్పత్తి మార్గాలను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ను శుద్ధి చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలనే టార్గెట్ను భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన 'ఇండియన్ రేర్ ఎర్త్స్ లిమిటెడ్' కంపెనీకి మోదీ సర్కారు నిర్దేశించింది. ఈ క్రమంలో ఇండియన్ రేర్ ఎర్త్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) సహకారాన్ని అందించనుంది. శాటిలైట్ల విడి భాగాల కోసం రూపొందించిన 'హై ప్యూరిటీ సెపరేషన్ టెక్నాలజీ'ని ఇండియన్ రేర్ ఎర్త్స్ లిమిటెడ్కు అందించే పనిలో ఇస్రో నిమగ్నమైంది' అని తన వ్యాసంలో జియాన్లీ యాంగ్ వివరించారు.
ఒంటరిగా చైనాతో ఢీ కష్టమే
యాపిల్ ఐఫోన్ల అసెంబ్లింగ్ విభాగాల నుంచి వాటి చిప్ల డిజైనింగ్ కేంద్రాల దాకా అన్నింటిని ఏర్పాటు చేయడంలో భారత్ సక్సెస్ అయిందని జియాన్లీ యాంగ్ గుర్తుచేశారు. భారత్కు తగినన్ని ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందించి, సరైన టెక్నాలజీని బదిలీ చేస్తే రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రాసెసింగ్ విభాగంలోనూ దూసుకుపోగలదన్నారు. ఇందుకోసం అమెరికాకు చెందిన ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి రుణాలను, ఎగుమతి-దిగుమతి గ్యారంటీలను భారత్కు అందించాలని ఆయన సూచించారు. క్వాడ్ కూటమిలోని అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలు భారత్తో కలిసి అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలను అన్వేషిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని జియాన్లీ యాంగ్ పేర్కొన్నారు. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ మైనింగ్, ప్రారంభ దశ ప్రాసెసింగ్పై ఆస్ట్రేలియాకు పట్టు ఉంది. పశ్చిమ అర్ధగోళంలోని అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలకు నెలవు బ్రెజిల్. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్తో 'నియో డైమియం అండ్ ప్రసియో డైమియం' (ఎన్డీపీఆర్) లోహం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో తయారవుతోంది. ఆ దేశంలోని టెక్సాస్లో రేర్ ఎర్త్ మెటీరియల్ అయస్కాంతాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ దేశాలన్నీ ఒంటరిగా చైనాను ఢీకొట్టలేవని, భారత్తో కలిసి పనిచేస్తేనే వాటికి ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలు వస్తాయని జియాన్లీ యాంగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
భారత్ విశ్వసనీయ భాగస్వామి
రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్తో అయస్కాంతాలు , మోటార్లు, బ్యాటరీలను తయారు చేసే దిగువ స్థాయి పరిశ్రమలకు ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్ లాంటి దేశాలు ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వలేవని జియాన్లీ యాంగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో భారత్ సహకారం వాటికి తప్పక అవసరమన్నారు. ఈ విభాగంలో భారీస్థాయి పరిశ్రమలకు నెలవుగా మారే సామర్థ్యం, సహజ వనరులు భారత్ వద్ద పుష్కలంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. విశ్వసనీయమైన భాగస్వామిగా భారత్ను ఎంచుకుంటేనే, అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల రేసులో చైనాను ఎదుర్కొనే సత్తా ఇతర ప్రపంచ దేశాలకు వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు ఎలాంటి నియంత్రణలు, ఆంక్షలు లేకుండా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సప్లై జరిగే పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయన్నారు.