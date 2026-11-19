భారత్, జపాన్ బంధం మరింత బలోపేతం- 'యూనికార్న్' రక్షణ ఒప్పందాలపై కీలక ముందడుగు!
ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భద్రత, రక్షణ రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత పెంచుకోవాలని భారత్, జపాన్ నిర్ణయించాయి. టోక్యోలో జరిగిన సమావేశంలో యూనికార్న్ (UNICORN) రక్షణ ఒప్పందాలను త్వరగా పూర్తి చేయడంపై అంగీకారానికి వచ్చాయి.
Published : November 19, 2026 at 2:49 PM IST
India Japan Relations : భారత్, జపాన్ మధ్య రక్షణ, వ్యూహాత్మక సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. మారుతున్న అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించాయి. రక్షణ రంగంలో కొత్త సాంకేతికతల అభివృద్ధి నుంచి సముద్ర భద్రత వరకు పలు అంశాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని అంగీకరించాయి. ముఖ్యంగా యూనికార్న్ (UNICORN) ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రక్షణ ఒప్పందాలను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించాయి.
టోక్యోలో జరిగిన నాలుగో భారత్- జపాన్ 2+2 విదేశాంగ, రక్షణ మంత్రుల సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశంలో భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి తోషిమిత్సు మోటెగి, రక్షణ మంత్రి షింజిరో కొయిజుమి పాల్గొన్నారు. భారత్, జపాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక, ప్రపంచ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ద్వైపాక్షిక, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చించారు.