భారత్- ఇటలీ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సరికొత్త శిఖరాలకు : ప్రధాని మోదీ
భారత్-ఇటలీ మధ్య పురాతన సాంస్కృతిక సంబంధాలు- ఇప్పుడు విన్-విన్ పద్ధతిలో ఇరుదేశాలు కొనసాగుతున్నాయన్న ప్రధాని మోదీ
Published : May 20, 2026 at 5:40 PM IST
PM Modi Italy Visit : భారత్-ఇటలీ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సరికొత్త శిఖరాలకు చేరాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీతో జరిగిన విస్తృతస్థాయి చర్చల అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'భారత్-ఇటలీ సంయుక్త వ్యూహాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2025-29' గురించి మోదీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రణాళిక ఇరుదేశాల సంబంధాలను ఒక ఆచరణాత్మక, భవిష్యత్తు ఆధారిత చట్రాన్ని అందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక రక్షణ, సాంకేతిక రంగంలో పరస్పర సహకారం గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడారు. భారత్-ఇటలీ పారిశ్రామిక రోడ్మ్యాప్, ఇరుదేశాలు ఉమ్మడిగా సైనిక పరికారాల అభివృద్ధి, ఉత్పత్తి చేయడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని అన్నారు.
భారత్-ఇటలీల మధ్య గల పురాతన నాగరికతల సంబంధాలను ప్రస్తావించిన మోదీ, రోమ్-కాశీ నాగరికతల విశిష్టతను చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇరుదేశాల మధ్య విన్-విన్ పద్ధతిలో పరస్పర సహకారం కొనసాగుతోందని, ఇది ఇరుదేశాల సాంస్కృతిక బంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారత్-ఇటలీలు ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాయని, ఉగ్రవాదుల ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడానికి కలిసి పనిచేస్తున్నాయన్నారు.