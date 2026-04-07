ఇరాన్​కు ట్రంప్ హెచ్చరిక- ఇరాన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అడ్వైజరీ జారీ

ఇరాన్‌లోని తమ పౌరులు రాబోయే 48 గంటల పాటు ఎక్కడివారు అక్కడే ఉండాలని, ఎవరూ బయటకు రావద్దని అడ్వైజరీ జారీ చేసిన భారత్- ఈ రాత్రికి ఏదైనా జరగొచ్చని హెచ్చరిక జారీ చేసిన ట్రంప్​

India advisory for its citizens in Iran
India advisory for its citizens in Iran (AFP)
Published : April 7, 2026 at 10:05 PM IST

India Advisory For Citizens In Iran : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కీలక దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఇరాన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఇరాన్‌లోని తమ పౌరులు రాబోయే 48 గంటల పాటు ఎక్కడివారు అక్కడే ఉండాలని, ఎవరూ బయటకు రావద్దని పేర్కొంది. సైనిక స్థావరాలు, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాల పై అంతస్తులకు దూరంగా ఉండాలని కోరింది. అలాగే, రాయబార కార్యాలయ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, సోషల్‌ మీడియా హ్యాండిల్స్‌ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలని కోరింది.

ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలకు గట్టి బదులిచ్చిన ఇరాన్​
మరోవైపు, ఇరాన్‌ నాగరికత ఈ రాత్రితో అంతమవుతుందన్న ట్రంప్‌ హెచ్చరికలకు ఇరాన్‌ గట్టి బదులిచ్చింది. అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలే పురాతన నాగరికత కలిగిన ఇరాన్‌ నుంచి మరిచిపోలేని దెబ్బను రుచి చూస్తారంటూ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని ఇరాన్‌ ఎంబసీ ఎక్స్‌ వేదికగా ఓ పోస్ట్‌ చేసింది. అదేవిధంగా, అమెరికాతో ఉన్న అన్ని దౌత్య, పరోక్ష సంభాషణ మార్గాలను మూసివేసినట్లు ఇరాన్‌ ప్రభుత్వరంగ మీడియా సంస్థ టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ వెల్లడించింది. ఇరు దేశాల మధ్య సందేశాల మార్పిడిని కూడా నిలిపివేసినట్లు టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొంది.

అంతకుముందు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇరాన్​కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్‌ నాగరికత ఈ రాత్రి అంతరించిపోబోతోందని ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు. అలా జరగడం తనకు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ, ఈ రాత్రికి ఏదైనా జరగొచ్చని అని రాసుకొచ్చారు. ఇరాన్‌లో ప్రస్తుతం కొత్త, తెలివైన నాయకత్వం ఉందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. కొత్త నాయకత్వం వల్ల అద్భుతాలు జరగవచ్చేమోనని అభిప్రాయపడ్డారు. చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన క్షణాల్లో ఒకటిగా నిలిచే ఈ రాత్రి అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 47 ఏళ్ల దోపిడీ, అవినీతి ఇక ముగియబోతున్నాయని ట్రంప్‌ తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, యూఎస్ నేవీకి చెందిన యుద్ధవిమానాలు యూఎస్​ఎస్​ అబ్రహం లింకన్​(CVN-72) నౌక నుంచి టేకాఫ్ అవుతూ ఇరాన్‌లోని సైనిక లక్ష్యాలపై దాడులు కొనసాగిస్తున్నట్లు యునైటెడ్​ సెంట్రల్​ కమాండ్​ (సెంట్కామ్) వెల్లడించింది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ’ పేరుతో ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. సెంట్కామ్ సోషల్ మీడియా వేదికలలో విడుదల చేసిన వీడియోల్లో యుద్ధవిమానాలు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ నుంచి ఎగురుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి.

ఖర్గ్ ద్వీపంపై మరోసారి దాడి చేసిన అమెరికా
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌కు కీలక చమురు కేంద్రమైన ఖర్గ్ ద్వీపంపై అమెరికా మరోసారి దాడి చేసింది. తన డిమాండ్లకు ఇరాన్ లొంగిపోవాలని లేదా భారీ దాడిని ఎదుర్కోవాలని ట్రంప్ విధించిన గడువుకు కొన్ని గంటల ముందు ఈ దాడులు జరిగాయి. కాగా, ఇరాన్‌లోని పౌర, మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తే, అంతర్జాతీయ నేరంగా పరిగణిస్తామని ఐక్యరాజ్య సమితి చీఫ్‌ ఆంటోనియో గుటెరస్‌ హెచ్చరించినప్పటికీ అమెరికా దాడులు కొనసాగిస్తోంది.

మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్​ నెతన్యాహు కూడా ఇరాన్‌పై దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయడమే లక్ష్యంగా తమ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. అయితే ఈ దాడులు ఇరాన్ ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నవి కావని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఇరాన్‌లోని పలు కీలక స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు నెతన్యాహు వెల్లడించారు. ఒక వైమానిక స్థావరంలో ఉన్న రవాణా విమానాలు, హెలికాప్టర్లను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే, ఆయుధాల రవాణాకు ఉపయోగించే రైల్వే మార్గాలు, వంతెనలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. అయితే, ఐడీఎఫ్ కూడా ఇరాన్ ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రైల్వే మార్గాలను ఉపయోగించవద్దని సూచించింది. ఆయుధ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ఆ మౌలిక వసతులపై దాడులు జరగవచ్చని పేర్కొంది. మరోవైపు, హిజ్బుల్లాతో జరుగుతున్న యుద్ధంలో, లెబనాన్ వ్యాప్తంగా ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో 1,500 మందికి పైగా మరణించారని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి.

