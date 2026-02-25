మోదీకి ఘనస్వాగతం పలికిన నెతన్యాహు- ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటులో ప్రసంగించనున్న భారత తొలి ప్రధానిగా రికార్డ్!
రెండురోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఇజ్రాయెల్ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ- పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై భారత్-ఇజ్రాయెల్ ప్రధానుల మధ్య చర్చ
Published : February 25, 2026 at 6:24 PM IST
Modi Visit Israel : రెండ్రోజుల పర్యటన కోసం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇజ్రాయెల్ చేరుకున్నారు. టెల్ అవీవ్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సతీసమేతంగా ఘనస్వాగతం పలికారు. ప్రోటోకాల్ పక్కనపెట్టి మరీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న నెతన్యాహు మోదీని ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం ప్రధాని మోదీకి రెడ్ కార్పెట్తో సైనిక గౌరవ వందనం సమర్పించింది.
ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న మోదీ
అనంతరం విమానాశ్రయంలో నెతన్యాహుతో మోదీ కొంత సేపు ముచ్చటించారు. అక్కడి నుంచి ఇరువురు నేతలు కారులో హోటల్కు వెళ్లారు. అక్కడ ఇద్దరు నేతలు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. కాసేపట్లో ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్కు మోదీ వెళ్లనున్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు అక్కడ కీలక ఉపన్యాసం ఇవ్వనున్నారు. దీంతో ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న భారత తొలి ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
Israeli PM Benjamin Netanyahu responds to PM Narendra Modi's tweet, " it’s a great honor to welcome you to israel, prime minister modi. आपका स्वागत है..." pic.twitter.com/xqVp64fvOv— ANI (@ANI) February 25, 2026
ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రవాస భారతీయులతో మోదీ ముచ్చటించనున్నారు. రెండ్రోజుల పర్యటనలో భాగంగా నెతన్యాహుతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణ రంగాల్లో భాగస్వామ్యంపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యవసాయం, సాంకేతికత, రక్షణ, భద్రత, వాణిజ్య అంశాల్లో ఒప్పందాలపై రెండు దేశాల బృందాలు చర్చించనున్నాయి. భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం బలోపేతం చేసే దిశగా నెతన్యాహుతో చర్చలు జరుపుతానని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Tel Aviv, Israel: On PM Modi's visit, a member of the Indo-Israeli diaspora, Eva says, " ... we are very excited to meet pm modi... we still follow the traditions that we used to follow in india... we love india... i will tell him (pm modi) that he is doing a wonderful… pic.twitter.com/T9hZks6GZO— ANI (@ANI) February 25, 2026